La gastronomía y la moda se cruzaron en una nueva celebración de Cuisine&Vins. La revista presentó la edición 2026 de su Guía Gastronómica de Buenos Aires en BAS Studio, una histórica casona de San Telmo que fue escenario de un encuentro con referentes de distintas disciplinas. Entre los invitados estuvieron Angie Landaburu, Analía Maiorana y Dante Ortega, quienes compartieron sus apuestas de estilo para la ocasión: desde combinaciones clásicas y minimalistas hasta propuestas de impronta urbana.

De Angie Landaburu y Analía Maiorana a Dante Ortega: los mejores looks de la gala de Cuisine&Vins

Angie Landaburu apostó por una combinación de inspiración chic minimalista, con una blusa blanca de breteles finos y escote en V. La influencer lo combinó con unas bermudas negras ajustadas, de largo por encima de las rodillas, que generaron un contraste entre la impronta romántica de la parte superior y el carácter urbano de la prenda inferior. Completó el estilismo con zapatos negros tipo slingback, de punta fina y taco bajo, una cartera estructurada con herraje dorado y accesorios discretos.

Angie Landaburu, Dante Ortega y Analía Maiorana

Analía Maiorana, por su parte, eligió una propuesta clásica y sofisticada, construida a partir de una paleta de tonos neutros. La modelo y empresaria llevó un vestido blanco de corte recto, escote redondeado y largo a la altura de las rodillas, que combinó con una chaqueta corta beige de cuello redondeado y detalles metálicos. Como complementos, sumó una cartera pequeña que combinaba tonos verde y suela con detalles dorados, además de zapatos peep toe nude con plataforma discreta y taco alto.

Dante Ortega se inclinó por una propuesta de impronta urbana, con prendas amplias y una combinación de celestes y azules. El joven lució una camisa celeste de textura acanalada, con cuello clásico, botones delanteros y mangas largas, que llevó con un calce holgado y ligeramente abierta en la parte superior. La combinó con un jean azul claro de corte amplio, intervenido con trazos y dibujos en tonos más claros. El accesorio que terminó de definir el estilismo fue un bolso negro cruzado, de formato compacto, con una correa de eslabones metálicos plateados y detalles gráficos blancos.

Todos los looks de la gala Cuisine&Vins

Flavia Fernández, Micaela Carlino y Máximo Pereyra Iraola

Juan Moreno, Juan Moreno y Ezequiel Cafaro

Carla Rodríguez, Waldo Casal, Camila Suárez , Flavia Fernández, Natalia Sa, Jimena Fuster, Braian Berón y Caetano Ferreyra

Diego Alexandre, Cata Chavanne y Carlitos Casella

Bruno Banfi, Murilo Tartaglia, Amelia Saban, Adrián Brown y Fabián Zitta

Gastón Sempe, Fabián Medina Flores, Rocío Vivas y Gervasio Larrivey

Hernán Lombardi, Gabriel Rocca, Miuka DJ, Diego Banfi y Martín Gómez

Martiniano Molina, Matías y Lucas Baker, Lucía Uriburu

Wally Diamante, Adrián Brown, Cabito, Nicolás de la Cruz, Fernando Noy

Javier Iturrioz, Angie Landaburu, Flavia Fernández, Martín Cabrales y Liliana Parodi

Con propuestas bien diferenciadas, Angie Landaburu, Analía Maiorana y Dante Ortega reflejaron la variedad de estilos que formó parte de la presentación de Cuisine&Vins. Entre la elegancia minimalista, las prendas clásicas y los códigos del streetwear, cada uno encontró una manera propia de acompañar una noche que tuvo a la gastronomía porteña como punto de encuentro.

Fotos: Grupo Mass