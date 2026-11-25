Sofía Zamolo, Violeta Urtizberea, Adabel Guerrero, Rocío Igarzábal, Camila Cavallo, Anita Pauls y Dalma Maradona fueron algunas de las figuras que asistieron a la avant premier de Hechizo: Bienvenidos a Hexe, la nueva película de Disney que llega a los cines el jueves 26 de noviembre. Las celebridades posaron en la alfombra violeta antes de disfrutar del film en familia.

Sofía Zamolo y Ana Pauls presentes en el evento | Disney

Los looks de los famosos en la avant premier de Hechizo

Violeta Urtizberea fue acompañada por Lila, su hija, y por una amiga de la nena, y eligió un blazer oscuro sobre un top blanco corto y jeans acampanados. Sofía Zamolo, por su parte, apostó por un conjunto de top con volados y minifalda de broderie, con un saco apoyado en los hombros y sandalias con plataforma, mientras que California usó un vestido azul claro y José Félix Uriburu, una remera blanca.

Violeta Urtizberea con su hija Lila / Rocío Igarzábal junto a su familia | Disney

Adabel Guerrero llegó con Lola y un minivestido de escote drapeado combinado con botas texanas con flecos. Camila Cavallo, junto a Alma, prefirió un top de breteles finos y un pantalón ancho con cinturón. Rocío Igarzábal posó con su esposo, Milton Cámara, y con Lupe: ella lució una chaqueta oscura y pantalón a rayas, y él, gorra de béisbol y remera negra.

Todas las fotos de la avant premier de Hechizo

Camila Cavallo y su hija Alma / Dalma Maradona | Disney

Con la presencia de Sofía Zamolo, Violeta Urtizberea y Rocío Igarzábal, entre otros invitados, la avant premier de Hechizo: Bienvenidos a Hexe anticipó el debut en salas de una película dirigida por Jason Hand, Fawn Veerasunthorn y Josie Trinidad. La trama sigue a Billie, una adolescente que descubre que es bruja, y en la versión original la Reina Celeste, su abuela, tiene la voz de Jodie Foster.