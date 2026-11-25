Sofía Zamolo, Violeta Urtizberea, Adabel Guerrero, Rocío Igarzábal, Camila Cavallo, Anita Pauls y Dalma Maradona fueron algunas de las figuras que asistieron a la avant premier de Hechizo: Bienvenidos a Hexe, la nueva película de Disney que llega a los cines el jueves 26 de noviembre. Las celebridades posaron en la alfombra violeta antes de disfrutar del film en familia.
Los looks de los famosos en la avant premier de Hechizo
Violeta Urtizberea fue acompañada por Lila, su hija, y por una amiga de la nena, y eligió un blazer oscuro sobre un top blanco corto y jeans acampanados. Sofía Zamolo, por su parte, apostó por un conjunto de top con volados y minifalda de broderie, con un saco apoyado en los hombros y sandalias con plataforma, mientras que California usó un vestido azul claro y José Félix Uriburu, una remera blanca.
Adabel Guerrero llegó con Lola y un minivestido de escote drapeado combinado con botas texanas con flecos. Camila Cavallo, junto a Alma, prefirió un top de breteles finos y un pantalón ancho con cinturón. Rocío Igarzábal posó con su esposo, Milton Cámara, y con Lupe: ella lució una chaqueta oscura y pantalón a rayas, y él, gorra de béisbol y remera negra.
Todas las fotos de la avant premier de Hechizo
Con la presencia de Sofía Zamolo, Violeta Urtizberea y Rocío Igarzábal, entre otros invitados, la avant premier de Hechizo: Bienvenidos a Hexe anticipó el debut en salas de una película dirigida por Jason Hand, Fawn Veerasunthorn y Josie Trinidad. La trama sigue a Billie, una adolescente que descubre que es bruja, y en la versión original la Reina Celeste, su abuela, tiene la voz de Jodie Foster.