Gabriela Sari y Rulo Schijman festejaron el cumpleaños de su hija Donna con una increíble pijamada, carpas, spa y karaoke

Este domingo 4 de octubre, Gabriela Sari compartió las postales más especiales del cumpleaños número 9 de su hija Donna, fruto de su relación con Rulo Schijman. A través de sus redes sociales, la actriz mostró un video que reunió algunos de los momentos más destacados de una celebración pensada especialmente para la niña y sus amigas, con momentos cargados de relax, juegos y mucha diversión.

Así fue el cumpleaños de Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman

Antes de que Donna cumpla su primera década, Gabriela Sari decidió agasajar a su hija con un festejo tan íntimo como especial, inspirado en uno de sus deseos. “¡Cuánta emoción me da haber vivido esta experiencia en tus 9 años, Donnita, mi amor! Me encantó la idea y poder llevar a cabo esta pijamada. No tenía idea de cómo iba a salir y salió increíble”, escribió la actriz en el pie de un video que compartió en su cuenta personal de Instagram.

Donna Schijman junto a su mamá, Gabriela Sari | Instagram

En las postales difundidas, se puede ver a la pequeña de 9 años, disfrutando de una serie de actividades pensadas especialmente para ella y sus amigas. Entre las propuestas, hubo un gran inflable de colores instalado en el exterior de la vivienda, que se convirtió en uno de los grandes atractivos de la celebración. Además, la actriz preparó un exclusivo spa para niñas, con una temática de relax y belleza que incluyó skincare, mascarillas, spray facial, masajeador de pies y un espacio dedicado al cuidado de manos.

Pijamada de Donna | Instagram

Asimismo, su mamá ambientó el living de su casa con carpas de estilo tipi para llevar adelante una pijamada a puro glamour. Las mismas estuvieron decoradas con guirnaldas de flores y luces y los infaltables colchones y almohadones. Antes de dormir, Donna brindó un show de karaoke que incluyó una coreografía para sus amigas.

El cumpleaños de Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman | Instagram

La torta temática de Donna y la presencia de Rulo Schijman en su cumpleaños

Uno de los detalles más destacados del cumpleaños fue la torta de Donna Schijman, inspirada en el universo de Peanuts, con Snoopy y Charlie Brown como protagonistas. El bizcochuelo contó con varios pisos y combinó tonos azules, blancos y crema. También estuvo decorado con figuras de Lucy, Charlie Brown, Sally y Linus. En la parte superior, Snoopy apareció dentro de una bañera rodeado de burbujas y pequeños patitos amarillos. El diseño se completó con un gran número 9 cubierto de brillos plateados, un moño celeste, estrellas, perlas blancas y una velita encendida lista para ser soplada.

Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman | Instagram

La jornada también contó con la presencia de Rulo Schijman, quien acompañó a su hija en este día tan especial. El actor y Gabriela Sari, que fueron pareja durante varios años, se separaron después de convertirse en padres de Donna, pero mantienen un vínculo cercano por el bienestar de la niña. Así queda demostrado en cada fecha especial que la tiene a la menor como protagonista.

De esta manera, Gabriela Sari y Rulo Schijman celebraron los 9 años de su hija Donna cumpliéndole uno de sus mayores deseos: tener una pijamada con sus amigas. Así, la nena tuvo una tarde-noche llena de juegos, karaoke, momentos de relax y una ambientación pensada hasta el último detalle, disfrutando de una jornada inolvidable junto a sus amiguitas y rodeada del amor de sus papás.