Anita Espasandin dio cátedra de estilo con un vestido con brillos: “Nueva fan de los cortos”

“Suelo ser team vestidos largos, pero este… no puede ser más hermoso”. Así irrumpió Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, en sus redes sociales este miércoles. La empresaria, siempre atenta a la moda y a las últimas tendencias, sorprendió con un look repleto de brillos y texturas que no pasó inadvertido. Feliz con el resultado, compartió las imágenes de su estilismo y se declaró oficialmente “fan de los cortos”.

El look repleto de brillos de Anita Espasandin

Anita Espasandin sabe cómo hacer que un look no pase desapercibido. La empresaria está siempre atenta a las tendencias y suele compartir en su cuenta personal de Instagram los distintos outfits que elige para cada situación. Y, una vez más, su última apuesta fashionista de impronta ochentosa, llamó la atención de sus más de 69 mil seguidores.

Anita Espasandin | Instagram

Esta vez, la novia de Benjamín Vicuña posó con un vestido negro corto que tenía un detalle imposible de ignorar: estaba completamente cubierto de pequeños brillos en forma de rombo y puntos de estrás, simulando ser destellos de luz. De silueta recta y con escote cuadrado, el diseño de esta pieza tenía un largo mini que dejaba las piernas al descubierto y le daba al look ese toque de sensualidad sutil -debido a su cintura entallada- que la destaca. En la parte de la falda, se destacó un volado de peluchito de pelo largo en color negro

Para completar el outfit, eligió medias negras translúcidas, un clásico que volvió con fuerza y que funciona perfecto para acompañar los vestidos cortos en épocas donde el frío todavía está presente. Pero hubo otra prenda que terminó de darle personalidad: un enorme abrigo negro de piel sintética que llevó sobre los hombros y dejó abierto.

Anita Espasandín con su look ochentoso chic | Instagram

Saco de piel y vestido corto: la combinación perfecta de Anita Espasandin

La combinación fue un verdadero mix de estilos. Por un lado, el vestido de Anita Espasandin aportó brillo, elegancia y una cuota de sensualidad; por el otro, el abrigo sumó ese aire sofisticado y glamoroso que transformó por completo la propuesta. Un estilismo ideal para la noche, pero con una actitud mucho más relajada y canchera.

El calzado estuvo compuesto por zapatos negros y, en cuanto a los accesorios, prefirió no recargar el conjunto. La administradora de empresas dejó que la pieza fuera la protagonista y sumó apenas algunas piezas de joyería de plata y estrás, como una gargantilla y un par de aritos a juego. Para el beauty look, llevó el pelo suelto con media colita tirante hacia atrás -con efecto mojado- y eligió un maquillaje en tonos neutros, priorizando el delineado en su párpado móvil.

Anita Espasandin posando con su look de noche | Instagram

Pero más allá de los brillos y el abrigo, hubo un detalle que quiso destacar especialmente: el largo del vestido. “Nueva fan de los cortos”, escribió Anita Espasandin junto a las imágenes que compartió. Una frase que resume perfectamente su nuevo desbloqueo fashionista y que deja en claro que, cuando se trata de moda, no tiene miedo de probar nuevas tendencias y hacerlas propias.