Gabriela Sari rompió el silencio sobre su vínculo con Facundo Arana: "Lo veo divino"

Los rumores de romance de Gabriela Sari y Facundo Arana los mantuvieron en el ojo de atención mediática, mientras el actor vive la dura separación de su esposa, María Susini. Diversos usuarios y medios de comunicación aseguraron que ambos actores habían estrechado aún más su vínculo, en medio de todos los escándalos, pero ellos habían decidido mantenerse en silencio para no agrandar la situación. Finalmente, la expareja de Rulo Schijman rompió el hermetismo que mantuvo y reveló cómo es su relación con Arana.

Gabriela Sari, Facundo Arana

La palabra de Gabriela Sari sobre su vínculo con Facundo Arana: "Lo veo divino"

Facundo Arana se separó de María Susini a comienzos de enero del 2026, y fue protagonista de rumores de un nuevo romance a solo unas semanas del suceso. La actriz apuntada como nueva pareja fue Gabriela Sari, su compañera en Muñeca Brava y confidente, desde que él estaba casado. La relación de ellos se construyó incluso cuando ambos estaban en pareja, y ahora fueron apuntados por dichos que afirmaban una relación romántica. Si bien intentaron desestimar todo con el silencio, en Puro Show (eltrece), lograron encontrarla en un importante evento, y ella no dudó en dejar en claro cuál es su vínculo con Arana.

“Las fotos las subí porque somos familia. Desde que trabajamos juntos que medio nos adoptamos mutuamente. Yo siempre subí cosas con Facu, con Donna, con Daro y con María. Ha pasado mil veces. Quizás ahora, por ciertas situaciones diferentes, llama más la atención, pero es lo mismo”, apuntó Sari, respecto a la foto de Arana y la hija de la actriz con Rulo Schijman, misma que comenzó con los dichos. De esta manera, dejó en claro que no eran más que amigos, y que mantienen el mismo trato que siempre. “A Facundo lo veo bien, divino. Me encanta verlo en Mar del Plata. En lo personal lo veo bien. Él es una persona fuerte, conectada con el arte y la familia misma. Hablamos, chateamos, mateamos y vamos a cenar…”, sentenció en el móvil.

Rumores de romance y una tajante decisión de María Susini

Los rumores de romance entre Gabriela Sari y Facundo Arana se robaron la atención mediática en las últimas semanas. Tras la separación del actor con María Susini, su presente parecía ser duro y triste, según expresaban algunos periodistas. Sin embargo, al ver la relación con su compañera de novelas, otros usuarios apuntaron a que él habría logrado superar la tristeza. Fue así que llamó la atención la actitud de la modelo, al alejarse de los medios de comunicación y de todos los eventos donde se los podría encontrar.

Gabriela Sari, Facundo Arana, Rulo Schijman, María Susini

Esto hizo que las sospechas crecieran alrededor de los dos artistas, quienes seguían manteniendo el silencio público. Finalmente, Gabriela Sari fue la primera en romper el silencio y dejar en claro que la relación entre ellos era solo de amigos, y que seguían manteniéndose así a pesar de las circunstancias. Sus dichos se viralizaron en las redes sociales, y el debate volvió a encenderse entre los usuarios, quienes aún siguen recordando algunas de las "pruebas" de un posible romance.

