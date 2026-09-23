Moda, la sastrería se reinventa: asi es la tendencia que dominará la primavera de 2027

La nueva colección de Primavera-Verano 2027 de Haeder, llamada Algarabía, nace del deseo de recuperar el placer de vestirse y divertirse.

Las mejores fotos de la colección Algarabía

Colección Algarabía.

Colección Algarabía.

Colección Algarabía.

Colección Algarabía.

Colección Algarabía.

Las claves de una sastrería reinventada

Dirigida por Luján Haeder, la propuesta explora una sastrería más libre, expresiva y atravesada por el color, con el turquesa, el amarillo, el rosa, el verde y los tonos pastel como protagonistas en detrimento del beige y el negro. El proyecto recupera prendas y existencias de la línea de sastrería masculina en alianza con la firma Mancini.