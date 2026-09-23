jueves 24 de septiembre del 2026
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Moda, la sastrería se reinventa: asi es la tendencia que dominará la primavera de 2027

La firma Haeder presentó su nueva colección que apuesta por el color, la sastrería descontracturada y el deseo por una moda más divertida.

Moda: colección Algarabía de Haeder
La colección Algarabía de Haeder | CARAS

La nueva colección de Primavera-Verano 2027 de Haeder, llamada Algarabía, nace del deseo de recuperar el placer de vestirse y divertirse.

Las mejores fotos de la colección Algarabía

Moda: colección de Primavera-Verano 2027 de Haeder
Colección Algarabía.

 

Moda: colección de Primavera-Verano 2027 de Haeder
Colección Algarabía.

 

Moda: colección de Primavera-Verano 2027 de Haeder
Colección Algarabía.

 

Moda: colección de Primavera-Verano 2027 de Haeder
Colección Algarabía.

 

Moda: colección de Primavera-Verano 2027 de Haeder
Colección Algarabía.

Las claves de una sastrería reinventada

Dirigida por Luján Haeder, la propuesta explora una sastrería más libre, expresiva y atravesada por el color, con el turquesa, el amarillo, el rosa, el verde y los tonos pastel como protagonistas en detrimento del beige y el negro. El proyecto recupera prendas y existencias de la línea de sastrería masculina en alianza con la firma Mancini.

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