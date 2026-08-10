Luisana Lopilato marca tendencia con su look brillante y se corona en Marbella

Luisana Lopilato fue una de las figuras presentes en una noche especial en Marbella, donde participó de una gala organizada por la Fundación Starlite. Para la ocasión, la actriz eligió un estilismo de elegante y full glam que rápidamente se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la velada.

Luisana Lopilato deslumbró en Marbella

Con el vestido como absoluto centro de atención, Luisana Lopilato apostó por una propuesta que combinó sensualidad y elegancia. La elección estuvo acompañada por un beauty look clásico y cuidado, pensado para no competir con el brillo de la pieza principal y mantener el equilibrio del conjunto.

Luisana Lopilato deslumbró con un vestido completamente brillante

Para la gala, Luisana Lopilato lució un vestido largo de silueta sirena, entallado al cuerpo y cubierto por una gran cantidad de aplicaciones brillantes en tonos champagne, nude y dorado. La pieza también contó con un pronunciado escote y tirantes finos, mientras que la superficie estaba trabajada con microcristales, lentejuelas y detalles de hilos brillantes que generaban destellos en cada movimiento.

Luisana Lopilato deslumbró en Marbella

Para acompañar el estilismo, Luisana Lopilato llevó el cabello suelto con ondas amplias y definidas. El maquillaje mantuvo una estética sofisticada pero natural, con piel luminosa, ojos en tonos neutros y labios nude. En cuanto a los accesorios, eligió una propuesta depurada, sin piezas de gran tamaño que pudieran competir con el vestido.

Luisana Lopilato recibió un reconocimiento en Marbella

Más allá de su look, la presencia de Luisana Lopilato en Marbella tuvo un motivo especial. Durante la gala recibió de parte de la Fundación Starlite un reconocimiento al Impacto Humano, distinción que la actriz recibió con emoción y que, según explicó, representa algo diferente a un premio vinculado exclusivamente con su trabajo.

“Hay premios que celebran el trabajo y hay otros que te tocan en un lugar mucho más profundo”, expresó la actriz al compartir su emoción por el reconocimiento. En ese sentido, destacó especialmente que se valorara su manera de acompañar y ayudar a otras personas: “Que reconozcan la manera en la que uno intenta acompañar, ayudar y dejar una huella linda en los demás es algo que recibo con muchísima emoción, humildad y gratitud”. De esta manera, Luisana Lopilato cerró una noche especial en Marbella, donde combinó el protagonismo de su estilismo con un reconocimiento que puso en valor su impacto humano.