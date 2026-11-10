Aurora Figueras impuso una nueva forma de llevar jean: blazer oversize y falda larga

El universo de la moda siempre encuentra la manera de reinventarse a través de las nuevas generaciones. En una reciente noche en el imponente Teatro Colón, los asistentes observaron cómo los códigos tradicionales de vestimenta formal conviven con apuestas de estilo mucho más audaces. Entre los presentes, Aurora Figueras, hija de Nacho Figueras y Delfina Blaquier, acaparó todas las miradas al proponer una alternativa moderna, disruptiva y sumamente original para un escenario históricamente solemne que exige atención y personalidad.

El look de Aurora Figueras: denim de alta costura bajo las arañas del Colón

Para la ocasión, Aurora Figueras optó por un conjunto confeccionado íntegramente en denim oscuro que desafió con elegancia los parámetros clásicos de la ópera. El estilismo principal consistió en un top strapless con falda sirena ajustada al cuerpo, complementada con una sutil cola y estructurada con costuras a la vista que estilizaban la figura.

Por encima de esta pieza, la joven llevó un blazer sastrero oversize de doble botonadura en el mismo tono, un abrigo de estructura firme que aportó un porte sofisticado y de impronta urbana. Esta elección no pasó desapercibida y conectó de forma directa con las tendencias globales que marcan la agenda actual de la industria.

Aurora Figueras combinó un top y falda total denim con una mini cartera Chanel

La apuesta de Aurora trajo inevitablemente a la memoria el icónico y viral vestido de denim que Demi Moore lució en los premios CFDA, diseñado por Zac Posen. Así como la actriz estadounidense demostró en su momento que el tejido de los pantalones vaqueros puede trascender su origen informal y cotidiano para instalarse de pleno derecho en la alfombra roja, la hija de Nacho Figueras y Delfina Blaquier replicó ese espíritu vanguardista en Buenos Aires. Llevar este género textil en un coliseo lírico funcionó como una declaración de principios sobre cómo descontracturar la elegancia nocturna sin perder altura ni sofisticación.

Aurora Figueras en el Teatro Colón sumó un blazer del mismo tejido

Aurora Figuera deslumbró en el Teatro Colón: beauty look, complementos y accesorios

Para equilibrar la contundencia del outfit total denim, el make up mantuvo una línea sofisticada pero relajada. Aurora Figueras lució su característico cabello suelto con ondas suaves y un flequillo tupido que enmarcó su rostro, acompañado de un maquillaje natural con foco en la mirada y labios en tonos tierra.

Aurora Figueras rompió con los tradicionales códigos de vestimenta

En cuanto a los complementos, la elección aportó un golpe de color totalmente inesperado: una cartera pequeña acolchada Chanel en un tono verde agua brillante con cadena dorada, que rompió la monocromía del azul oscuro. También sumó anillos sutiles y un reloj de pulsera negro, logrando un balance preciso entre la estética formal y el dinamismo de la moda contemporánea.

Los acompañantes de lujo de Aurora Figueras: la elegancia atemporal de Nacho Figueras y Delfina Blaquier

Mientras Aurora se robaba el protagonismo con su audacia fashionista, sus padres completaron la postal familiar con elecciones alineadas a la formalidad del evento. Delfina Blaquier deslumbró con un elegante vestido negro largo de líneas puras y minimalistas, complementado con un tapado oscuro sobre los hombros y joyas discretas que aportaron luminosidad a su figura.

Por su parte, Nacho Figueras se mantuvo fiel a la clásica elegancia masculina con un traje sastre azul marino de corte impecable, camisa blanca y corbata oscura.

Aurora Figueras junto a sus padres: Delfina Blaquier y Nacho Figueras

La salida familiar al Teatro Colón dejó en claro que la moda generacional transita por carriles diversos, donde la experiencia de los clásicos convive con la frescura de quienes se animan a reescribir las reglas del buen vestir. Aurora Figueras ratificó su lugar en el radar de las referentes de estilo locales, demostrando que la actitud es el mejor accesorio para lucir una tendencia disruptiva en el lugar menos pensado.