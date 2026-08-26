BAFWEEK: Anita Espasandin y Laurita Fernández matchearon look y Sofía Gala mostró su estilo total black

La BAFWEEK volvió a reunir a distintas figuras del espectáculo que aprovecharon la ocasión para mostrar sus elecciones de estilo. Entre ellas estuvieron Anita Espasandin, Laurita Fernández y Sofía Gala, quienes se destacaron con propuestas muy diferentes. La novia de Benjamín Vicuña y la bailarina coincidieron con un mismo conjunto estampado de Las Pepas, aunque cada una lo llevó a su manera, mientras que la actriz eligió una propuesta total black con detalles en rojo.

BAFWEEK 2026 | Créditos: Prensa

BAFWEEK 2026 | Créditos: Prensa

Laurita Fernández y Anita Espasandin: un mismo conjunto, dos versiones

Laurita Fernández y Anita Espasandin sorprendieron al coincidir con el mismo conjunto, compuesto por saco y camisa con estampado floral. Sin embargo, cada una eligió diferentes prendas y accesorios para completar la propuesta y darle una identidad propia. La bailarina combinó el conjunto con un pantalón rosa de pierna amplia y zapatos de taco alto en rojo. La elección sumó una nueva dosis de color al estampado y, al mismo tiempo, aportó una silueta más relajada gracias al volumen del pantalón.

Laurita Fernández y Anita Espasandin en la BAFWEEK 2026 | Créditos: Prensa

Anita Espasandin, en cambio, llevó el conjunto con medias rojas y zapatos en punta del mismo tono. La continuidad del color en las piernas convirtió a este recurso en uno de los protagonistas del estilismo. Para completar el look, sumó una pequeña cartera estampada en color rosa viejo y un tono que aportó color y textura.

Milagros Schmoll en la BAFWEEK 2026 | Créditos: Prensa

Sofía Gala apostó por el total black

Sofía Gala eligió una propuesta completamente diferente para la jornada de BAFWEEK. La actriz llegó con un look total black protagonizado por una prenda de efecto cuero, de silueta estructurada y largo midi. El diseño incorporó detalles metálicos en el cuello y un cinturón ancho que marcó la cintura.

Sofía Gala en la BAFWEEK 2026 | Créditos: Prensa

El acabado brillante del material y la estructura de la prenda aportaron una estética de inspiración rockera, que se convirtió en el eje de su elección. Para romper con la monocromía, Sofía sumó accesorios en rojo: una cartera pequeña y zapatos de taco alto en el mismo tono. El contraste entre ambos colores le dio al conjunto un punto de impacto sin abandonar el predominio del negro.

Paloma Cepeda en la BAFWEEK 2026 | Créditos: Prensa

Con elecciones muy diferentes, Anita Espasandin, Laurita Fernández y Sofía Gala mostraron tres maneras de interpretar las tendencias. Las primeras dos demostraron cómo una misma propuesta puede transformarse a partir de la combinación de prendas y accesorios, mientras que la hija de Moria Casán apostó por el contraste entre el negro y el rojo para construir un look de mayor impacto.