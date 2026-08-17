Anita Espasandín defendió a Benjamín Vicuña de las críticas del fin de semana "No tenés que demostrar tu valor"

Anita Espasandín acompañó a Benjamín Vicuña en un momento de gran exposición pública, sumando su voz en medio de las repercusiones que rodearon al actor. Su gesto se convirtió en parte de la conversación mediática, aportando un matiz personal que refuerza la unión de la pareja en este momento. La empresaria eligió expresarse con un mensaje que transmite calma y cercanía, destacando la importancia de sostenerse en los momentos de mayor visibilidad.

Las críticas que recibió Benjamín Vicuña tras hablar de sus hijos

En los últimos días, Benjamín Vicuña volvió a ser protagonista de la conversación pública luego de su participación en PH: Podemos Hablar (Telefe). Allí, el actor chileno habló sobre lo difícil que resulta estar lejos de sus hijos y destacó que el amor de ellos es algo que nadie podría arrebatarle. Sus palabras generaron repercusiones inmediatas y derivaron en un fuerte descargo de Mauro Icardi en redes sociales, donde cuestionó la exposición del actor y puso en duda la coherencia de sus dichos.

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña

El futbolista expresó su enojo con un mensaje que apuntó directamente contra el actor, señalando que “cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”. En su publicación, remarcó que lo importante no es hablar de vínculos, sino estar presente en la vida de los hijos, y subrayó que durante su estadía en Argentina el intérprete solo habría compartido con ellos una parte mínima del tiempo disponible. Con un tono irónico, agregó que frente a las cámaras el discurso es distinto y que esa diferencia genera dudas.

El cruce entre ambos se convirtió en uno de los temas más comentados del fin de semana, ya que Mauro Icardi no solo cuestionó la actitud de Benjamín Vicuña, sino que también lo acusó de utilizar la exposición mediática como recurso promocional. “Después, frente a las cámaras, el discurso es otro. Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las victimizaciones para vender una obra o alguna película”, lanzó el delantero, dejando en claro su postura crítica.

Descargo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña

En medio de esta polémica, Anita Espasandín, pareja del artista, decidió intervenir y compartir un mensaje en defensa del actor. A través de sus redes sociales, la empresaria publicó un texto en el que destacó la importancia de reconocer el propio valor sin necesidad de demostrarlo constantemente. “No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo”, escribió, acompañando sus palabras con reflexiones sobre el amor propio.

El mensaje de apoyo de Anita Espasandín a Benjamín Vicuña luego de las críticas

La publicación de Anita Espasandín incluyó frases que invitan a la introspección y al cuidado personal, con un tono que buscó transmitir calma en medio de la controversia. “Aprendé a hablarte con amor, a perdonarte por las veces que dudaste de vos y a darte la misma comprensión que tantas veces buscaste afuera”, expresó, reforzando la idea de que las experiencias difíciles pueden transformarse en oportunidades de crecimiento. El mensaje también hizo referencia a la posibilidad de resignificar las heridas y convertirlas en puertas.

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña

“Las pérdidas pueden transformarse en espacio para algo nuevo”, señaló, en una clara intención de acompañar a Vicuña en un momento de exposición pública. La empresaria cerró su publicación con una dedicatoria amplia, dirigida a todas las personas que buscan construir su propio refugio emocional. La defensa de la empresaria se convirtió en un gesto significativo dentro de la polémica, ya que puso el foco en el bienestar personal y en la importancia de sostenerse en los momentos difíciles.

Su intervención aportó un matiz distinto a la discusión, alejándose del cruce directo y proponiendo una mirada más reflexiva. La serie de mensajes compartidos por Anita Espasandín también incluyó referencias a la música y a la necesidad de encontrar espacios de paz interior junto a Benjamín Vicuña. Con ello, buscó transmitir que el camino personal no depende únicamente de las circunstancias externas, sino de la capacidad de cada uno para sostenerse y avanzar.

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña

Anita Espasandín acompañó a Benjamín Vicuña en un momento de gran exposición, aportando un mensaje que buscó transmitir serenidad y apoyo. Su intervención se sumó a la conversación pública que rodeó al actor, reforzando la idea de sostenerse en los momentos de mayor visibilidad. La empresaria eligió expresarse con un tono reflexivo que puso el acento en el acompañamiento y en la importancia de mantener el equilibrio personal.

VDV