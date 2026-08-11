Las vacaciones de Laurita Fernández en Italia: "Comer, rezar, amar"

Laurita Fernández decidió armar las valijas para disfrutar de unos días de descanso inolvidables en tierras europeas. A través de su cuenta oficial, la artista compartió una serie de imágenes impactantes que retrataron cada momento de su travesía por Florencia, recorriendo icónicos escenarios como el imponente Ponte Vecchio, la magnífica Basílica de la Santa Croce, el histórico Teatro della Pergola y las calles céntricas que rodean el majestuoso Duomo.

Con un estilo muy personal, Laurita utilizó la famosa fórmula de la película interpretada por Julia Roberts para resumir su recorrido italiano.

Laurita Fernández en Florencia con amigas.

Entre la pasta y los helados: la ruta gastronómica de Laurita Fernández

La gastronomía italiana acaparó gran parte del protagonismo en este viaje soñado que cautivó a sus seguidores. En el posteo original, la bailarina resumió su experiencia culinaria con la frase "Comer (pasta)" y demostró su debilidad por los sabores locales. En una de las fotos más divertidas, la conductora posó muy sonriente mientras degustaba un enorme helado bañado en chocolate y almendras.

Laurita Fernández disfrutó de la gastronomía y replicó reconocidos cuadros.

Además, las postales callejeras la mostraron disfrutando de preparaciones típicas al paso con mucha naturalidad. Las caminatas bajo el sol incluyeron paradas estratégicas en confiterías tradicionales y mercados callejeros repletos de aromas irresistibles. Cada comida se transformó en la excusa perfecta para celebrar la amistad y brindar con alegría en medio de calles históricas.

Laurita Fernández: El amarillo como bandera y el divertido juego con los cuadros

El color amarillo funcionó como el hilo conductor de toda la publicación que subió a sus redes. Laurita lució un vestido corto de tiras en ese tono vibrante que combinó a la perfección con una bolsa ecológica ilustrada con limones y la palabra Florencia. Por otro lado, la protagonista desplegó toda su creatividad al armar un desopilante juego visual de doble panel donde comparó sus propias fotos de viaje con icónicas obras de arte renacentistas.

Laurita Fernández retrató paisajes icónicos.

En cada montaje, la artista imitó de forma exacta la postura, los gestos faciales y las miradas de los personajes clásicos retratados en los cuadros de los museos. Replicó al "Baco" sosteniendo su copa de vino pero con un helado. Estas graciosas composiciones entre su figura en vivo y las pinturas históricas generaron miles de reacciones en internet. De este modo, la actriz convirtió los pasillos de los recintos culturales en un escenario descontracturado y lleno de gracia.

Paseos urbanos, templos y momentos de complicidad por Laurita Fernández

El recorrido incluyó visitas obligadas a monumentos emblemáticos, iglesias impertinentes y rincones pintorescos de la bellísima ciudad italiana. En su publicación, la bailarina sumó el concepto de "Rezar (Grazie di cuore)" acompañado por emojis alusivos a edificaciones religiosas y templos históricos.

Laurita Fernández celebró la amistad en Florencia.

Las postales también registraron momentos divertidos junto a sus amigas recorriendo calles empedradas y saludando a las esculturas tradicionales de la zona. Bajo la etiqueta de "Amar (alle mie amiche)", Laurita dejó en claro que la compañía femenina resultó fundamental para coronar esta aventura. Entre risas cómplices, caminatas interminables y paisajes de postal, el viaje quedó grabado para siempre en el corazón de Laurita Fernández.