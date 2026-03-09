Sofi Gonet se arrancó las extensiones de pelo por "rechazo de su cuerpo": el estresante momento con Cami Mayan

Tras su paso por MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), Sofi Gonet se tomó unos días de vacaciones y viajó a Miami junto a su amiga Cami Mayan. Fieles a su estilo espontáneo, las influencers comparten con sus seguidores los momentos más divertidos e íntimos del viaje. Sin embargo, no todo fue disfrute. Este fin de semana, La Reini debió arrancarse las extensiones de pelo por el “rechazo de su cuerpo”, una situación que derivó en momentos de tensión y mucho estrés.

Así se arrancó las extensiones Sofi Gonet

Este domingo, Sofi Gonet apareció en su cuenta de TikTok mostrando su nuevo -y obligado- hairstyle. A través de un clip cargado de humor, con el que buscó restarle dramatismo al momento, la influencer compartió las escenas más impactantes de cómo tuvo que quitarse ella misma las extensiones debido al “rechazo de su cuerpo”.

Sofi Gonet | Instagram

Días atrás, la joven había sumado más volumen y largo a su cabello. Sin embargo, el cambio terminó generándole incomodidad al punto de que, según explicó, su organismo “no las aguantó más”. Con la honestidad brutal que la caracteriza, decidió comenzar a retirar una por una las capas de pelo adheridas a su cuero cabelludo. “En este viaje se volvieron insufribles de desenredar. Mirá la pieza: están pegadas, hay una cantidad de pelo abismal. Lo tengo que sacar y es demasiado pelo”, expresó frente a cámara mientras mostraba el paso a paso de lo que terminó siendo un verdadero suplicio.

En ese contexto, explicó que ya no podía desenredarse el pelo para ir a la playa ni peinarse con normalidad, lo que se convirtió en un obstáculo para disfrutar de sus días de descanso. Sin embargo, lo que al principio parecía una tarea sencilla pronto se transformó en una situación desesperante. “Lo peor de todo es que me lo tengo que sacar en diez minutos porque tenemos que ir a comer, tenemos planes. Estoy a mitad de camino y tengo como una parte toda pelada. Ya es tarde para arrepentirse, como siempre en mi vida”, comentó entre risas, intentando descontracturar el momento.

Sofi Gonet se arrancó las extensiones | Instagram

“Encima lo peor de todo es que me decís que me quedan bien, pero me quedan mal. Estoy a nada de raparme. Estoy arrancando todos los pelos, pero no me importa”, agregó, decidida a hacer lo que fuera necesario para deshacerse de la cabellera artificial. En este marco, reconoció que las pagó carísimas y que la apenaba tener que quitárselas tan pronto, pero su organismo ya no las toleraba más.

La ayuda de Cami Mayan a Sofi Gonet

Detrás de Sofi Gonet estaba Cami Mayan, quien observaba con sorpresa la maratónica tarea de su amiga. Finalmente decidió intervenir y ayudarla a terminar de retirar las extensiones, mechón por mechón. “Arrancás así: la empezás a despegar para los costados. Si la agarrás por acá, empezás a tirar para abajo. Tratás de hacerlo del otro lado”, le explicó la influencer, mientras intentaban encontrar la mejor manera de sacarlas. Incluso le sugirió otra alternativa: “Podés probar la técnica que más te sirva”.

Mientras bromeaban entre ellas y trataban de terminar con la tarea, la habitación del hotel comenzó a llenarse de mechones: había extensiones sobre la cama, apoyadas en el respaldo de una silla y desparramadas por el suelo. La escena se convirtió en un escenario tan caótico como inesperado. “La verdad es que me costó un montón. Miren lo que es el pelo por allá, pelo por allá. No puedo. Tienen que sacarme esto de la cabeza, por favor”, expresó Sofi, visiblemente agotada.

Sofi Gonet se arrancó las extensiones | Instagram

Finalmente, Sofi Gonet logró completar el desafío y volver a su cabellera original, dejando atrás el largo que le aportaban las extensiones. Aunque al verse por primera vez en el espejo sin su melena característica de los últimos meses mostró cierta sorpresa, rápidamente se mostró más relajada. “Dos horas y media de sufrimiento, pero lo logramos”, escribió en TikTok, mientras Cami Mayan la consolaba con un fuerte abrazo tras el improvisado cambio de look.

