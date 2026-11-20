Cecilia Roth cautivó a sus seguidores con una propuesta que reversionó el clásico conjunto sastrero. La artista transformó por completo el resultado al incorporarle un detalle que aportó originalidad, textura y un aire artesanal a las prendas.

El toque distintivo que le sumó Cecilia Roth a su look sastrero

Cecilia Roth volvió a demostrar que los clásicos de la moda siempre pueden reinventarse. Esta vez, la actriz eligió un conjunto sastrero de impronta elegante y sofisticada, pero se alejó de las versiones tradicionales con un detalle original que se convirtió en el gran protagonista de su look.

Su outfit está compuesto por un chaleco y un blazer de corte amplio, con solapas clásicas y hombros estructurados. La prenda se destaca por su tonalidad gris con finas rayas verticales blancas, un estampado asociado históricamente a la sastrería y que aporta una impronta elegante. Cecilia Roth lo combinó con un pantalón a tono, de silueta amplia y caída fluida, que completa el conjunto y estiliza la figura.

Cecilia Roth

Sin embargo, el verdadero diferencial está en los bordados florales que recorren distintas partes del diseño. En el blazer, los motivos aparecen distribuidos sobre las mangas, especialmente en la zona de los antebrazos, mientras que en el pantalón se repiten hacia los laterales y el ruedo. Realizados en hilo negro, los dibujos crean un contraste con la base gris y suman textura, relieve y un aire artesanal.

Cecilia Roth

Tendencia: el bordado como nuevo aliado de la sastrería

La elección de Cecilia Roth se inscribe en una tendencia que busca darle una nueva lectura a las prendas clásicas a través de intervenciones decorativas. Los bordados, los apliques y los detalles trabajados a mano se incorporan a piezas tradicionalmente sobrias para aportarles identidad y personalidad.

En particular, esta propuesta permite renovar los conjuntos sastreros sin perder su elegancia. El objetivo es romper con la formalidad de los trajes convencionales y sumarles un gesto creativo, capaz de transformar una silueta clásica en una pieza con carácter propio.

Cecilia Roth confirma que el bordado es el nuevo aliado de la sastrería



Así, el bordado deja de ser un recurso reservado para prendas románticas o de inspiración bohemia y encuentra su lugar en el universo de la sastrería. Una manera de combinar dos estilos aparentemente opuestos: la estructura y la impronta masculina del traje con la delicadeza y el trabajo ornamental de los motivos florales.

Cecilia Roth confirma que el bordado es el nuevo aliado de la sastrería

De esta manera, Cecilia Roth reversioní el clásico conjunto sastrero con un original detalle: bordados artesanales en el blazer y pantalón. La actriz encontró una manera de actualizar la sastrería tradicional sin perder su elegancia y logró el equilibrio perfecto entre lo clásico y lo contemporáneo, con un toque distintivo que convirtió a un traje convencional en una propuesta con mucha personalidad.