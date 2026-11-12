El vínculo entre Cecilia Roth y su madre, Dina Rot , estuvo siempre marcado por una profunda sensibilidad artística y una admiración mutua que trascendió los escenarios. Desde muy joven, la actriz absorbió el universo poético y musical de su madre, una figura fundamental de la canción latinoamericana y sefaradí que dejó una huella imborrable en la cultura argentina. A seis años de su muerte, en octubre de 2020, ese legado familiar volvió a cobrar protagonismo durante la reciente participación de la intérprete en la 41º edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La actriz eligió ese marco para detenerse y rendirle un sentido tributo público a su mamá, dejando en claro que su presencia sigue intacta en cada paso de su vida.

Cecilia Roth, su hijo y su mamá, Dina Rot

Cecilia Roth homenajeó a su madre, a seis años de su muerte: “Quisiera saber que estás”

El recuerdo de Dina Rot , la reconocida cantante, pianista y musicóloga que falleció el 28 de octubre de 2020 a los 88 años en Buenos Aires, volvió a conmover al mundo del espectáculo a través de una sentida publicación de Cecilia Roth, su hija, en su cuenta de Instagram. El homenaje se dio en un contexto movilizador para la actriz, quien atravesó días de intensa actividad artística y reflexión cultural durante su participación de la 41º edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Cecilia Roth y su posteo en Mar del Plata

Movilizada por la mística de las salas y el reencuentro con colegas, la actriz compartió un carrusel de fotografías que alternó momentos actuales con postales íntimas, explicando que en sus publicaciones “se mezclan momentos cercanos y no tanto” y que “se juntan por razones de necesidad emocional”. "Tal vez todo lo que baila en mis adentros, como se baila cuando solamente se baila. No hay casualidades o sí. Son cartas de la misma baraja de la vida por la que voy andando", reflexionó.

De esta manera, disparó las palabras más sensibles del mensaje. “Está mi madre, bella y sola en un patio de butacas de un teatro vacío y a la vez inquietantemente poblado de voces de todos los tiempos”, escribió la intérprete, dejando al descubierto la nostalgia que persiste a seis años de su partida. En ese mismo pasaje, expresó: “Quisiera pensar que estás. Que todo lo perdido está junto a lo cotidiano y diáfano”.

Cecilia Roth y su posteo en Mar del Plata: el homenaje a su mamá

Cecilia Roth en el Festival de Cine de Mar del Plata

Tras el homenaje a su madre, Cecilia Roth habló de su paso por Mar del Plata, que estuvo marcado por su fuerte compromiso con la industria audiovisual. La actriz no solo desfiló por la tradicional alfombra roja frente al cartel oficial de la 41º edición y compartió encuentros con colegas, sino que también respaldó activamente la tercera edición de Fuera de Campo, el encuentro paralelo de cine independiente que funciona como espacio alternativo de exhibición y debate.

"En Mar del Plata, el tiempo del cine marcó los ritmos. Maravilla el cine, que a la vez de unir en una ceremonia compartida, toca otras cuerdas del alma", escribió, tras el recuerdo de su madre. En su publicación, destacó cómo ambos espacios dialogan entre sí al afirmar que “el festival internacional de cine de Mar del Plata junto a Fuera de Campo, el ‘otro’ festival, componen juntos esta Argentina en la que se empieza a respirar la necesidad de un proyecto de país que aún no está construido”. Finalmente, cerró: “Necesito recostarme en lo que somos para cambiar por aquello que queremos ser”.

Cecilia Roth y su posteo en Mar del Plata

Ese deseo de construir futuro desde la memoria define el presente de Cecilia Roth. Al evocar a Dina Rot entre butacas vacías y celebrar el cine nacional, la actriz confirma que las raíces familiares y el arte son el verdadero sostén, manteniendo vivo ese anhelo íntimo de saber que quienes amamos siguen ahí.