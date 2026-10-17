Celeste Cid reinterpretó el estilo boho chic con una apuesta romántica con bordados y puntillas como protagonistas

La moda siempre encuentra la forma de reinventarse y tomar nuevos aires a través de referentes que entienden el pulso de las tendencias sin perder su sello propio. En esta oportunidad, Celeste Cid acaparó la atención de sus seguidores en las redes sociales al compartir una publicación con los distintos estilismos que eligió para lucir en su día a día. La actriz apostó por siluetas fluidas, texturas nobles y detalles artesanales que remitieron de inmediato al espíritu libre del universo bohemio. Su propuesta combinó la comodidad con la sofisticación propia de alguien que pisa fuerte en el mundo de la moda, consolidando una lectura muy personal de esta corriente.

Celeste Cid reinterpretó el boho chic

Celeste Cid: Las claves del estilo boho chic

Celeste Cid sabe bien cómo reinterpretar el estilo boho. Este universo nació como una evolución de la estética bohemia y hippy, fusionando la comodidad relajada con toques urbanos y sofisticados. Sus pilares fundamentales descansan en el uso de materiales nobles como el lino y el algodón, la superposición de prendas ligeras, los bordados artesanales, las puntillas y una paleta cromática que transita entre los tonos tierra, los neutros y el blanco puro. La premisa principal consiste en lograr un look que aparente total despreocupación, pero que en realidad esté pensado para destacar la personalidad de quien lo lleva.

Celeste cid apuesta a un look monocromático

En la primera postal que subió a su perfil, la artista lució un conjunto monocromático en tonalidades marrones que priorizó el confort y la ligereza. Llevó un top de líneas simples, complementado por un delicado bordado artesanal en la zona del escote, y un pantalón amplio de corte fluido que aportó movimiento a la estructura general del estilismo. Las prendas de lino confirmaron su vigencia como un comodín indiscutido para los días cálidos, mientras que el calzado sutil acompañó la propuesta sin robar protagonismo.

En otra de las imágenes de su posteo, optó por una camisa de base tostada intervenida con complejos bordados oscuros en las mangas y la pechera. Esta pieza funcionó como el eje central de su estilismo, aportando textura y un aire artesanal que dialogó de manera directa con las claves del boho chic. Al arremangarse de forma casual y mantener el cabello corto al natural, la actriz logró un equilibrio perfecto entre la sofisticación urbana y la frescura, ratificando su habilidad para portar prendas con carácter propio sin esfuerzo aparente.

Celeste Cid con camisa bordada

Celeste Cid: Romanticismo en blanco puro y texturas nobles

Celeste Cid enseñó en sus redes sociales un giro en torno al romanticismo absoluto mediante el uso del color blanco y los entramados texturados. Lució un vestido de mangas abullonadas, marcada por la presencia de puntillas geométricas y bordados florales en tono sobre tono que cubrieron los hombros y los brazos.

Celeste Cid con vestido blanco con detalles calados

Esta pieza evocó la nostalgia de las prendas vintage, revalorizando los detalles hechos a mano que caracterizan a esta corriente estética. La combinación de transparencias sutiles y volumen aportó un aire etéreo, ideal para lograr un estilismo luminoso y delicado.

Para cerrar la secuencia compartida con sus seguidores, la actriz se inclinó por un diseño más estructurado pero fiel a la misma paleta despojada. Llevó un conjunto oscuro de líneas rectas y caída natural, acompañado por accesorios llamativos que aportaron un contraste visual interesante.

Celste Cid optó por un conjunto oscuro

Esta selección reafirmó que el estilo bohemio no se limita únicamente a los colores claros o pasteles, sino que también admite tonalidades sobrias cuando se priorizan los cortes limpios y los materiales nobles. Con cada uno de estos outfits mostrados en su cuenta, Celeste Cid demostró que la elegancia actual reside en la autenticidad y en el uso inteligente de prendas versátiles.