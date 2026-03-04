Chloé Bello habló sobre su vínculo con Mauricio Macri: "Somos dos personas muy distintas"

Tras varios días de estar envuelta en rumores sobre un supuesto romance con Mauricio Macri, Chloé Bello salió a hablar del tema y a despejar las dudas que giran sobre su presente amoroso. La expareja de Gustavo Cerati se comunicó con el ciclo de Pamela David y rompió el silencio.

Qué dijo Chloé Bello sobre los rumores de noviazgo con Mauricio Macri

Tras confirmarse el final del matrimonio entre Mauricio Macri y Juliana Awada, comenzaron a circular distintas versiones sobre la vida sentimental del exmandatario. En ese contexto, su nombre fue vinculado con mujeres del mundo del espectáculo, entre ellas Juana Viale, Guillermina Valdés y Natalia Graciano.

Sin embargo, quien más fuerte sonó en las últimas semanas fue Chloé Bello. En Sálvese quien pueda (America TV) brindaron detalles puntuales sobre el supuesto vínculo, lo que alimentó aún más las especulaciones en torno a una posible nueva relación. "Ella le escribió a él”, aseguró Yanina Latorre en su ciclo de espectáculos.

Chloé Bello

Además, agregó que la modelo sería amiga de una de las hijas de Mauricio Macri, dando a entender así que no se trata de un contacto improvisado sino de alguien que forma parte de su entorno más cercano. También se debatió sobre la diferencia de edad que existe entre ellos: 29 años.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados había salido a hablar públicamente. Sin embargo, en las últimas horas fue Chloé Bello quien decidió ponerle un freno a los fuertes rumores y aclarar su situación sentimental. Lejos de confirmar un romance, la conductora fue contundente y aseguró que su presente amoroso es muy distinto al que se cree mediáticamente.

Mauricio Macri

"Yo estoy soltera y feliz, esa es la verdad. Disfrutando mucho de la soltería", expresó en Desayuno Americano (América TV). Con esta frase buscó despejar cualquier tipo de duda sobre su estado actual. Asimismo, aclaró qué la une a Mauricio Macri: "Yo soy muy amiga de Florencia, su hermana. Lo conozco a él y a su familia desde hace muchos año por Flor pero no tengo nada sentimental con él".

La llamativa frase de Chloé Bello sobre Mauricio Macri: "Él me dobla en edad"

Sin intención de profundizar demasiado en el tema, también marcó diferencias entre ellos que haría imposible la idea de un vínculo amoroso: "Somos dos personas muy distintas y encima él me dobla la edad, algo que en otro momento no ha sido un problema pero hoy prefiero estar con alguien que resuene más conmigo".

Chloé Bello

Por último, la top model reveló que desconoce el origen de las versiones que la involucran con el político. "La gente inventa cosas muy raras", deslizó sin darle mucha importancia a los rumores. De esta manera, Chloé Bello habló sobre su vínculo con Mauricio Macri y aseguró: "Somos dos personas muy distintas". En este sentido, dejó en claro que no está viviendo un romance con el expresidente y que se encuentra atravesando una etapa personal enfocada en sí misma.