Máxima Zorreguieta deslumbró con un vestido verde "tridimensional" con un llamativo efecto visual

Luego de recibir durante el fin de semana, en el Palacio Het Oude Loo de Apeldoorn, a los emperadores de Japón, Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro retomaron oficialmente los compromisos institucionales previstos en la agenda de los Países Bajos. En ese marco, este miércoles 17 de junio, la reina volvió a robarse todas las miradas al lucir un sofisticado look que destacó por su impactante efecto visual y una llamativa composición tridimensional, reafirmando una vez más su lugar como referente indiscutida de la moda dentro de la realeza europea.

El look con el que Máxima Zorreguieta deslumbró en Países Bajos

La visita oficial de los emperadores de Japón, Naruhito y Masako, motivó una intensa agenda protocolar para los reyes de los Países Bajos. En ese contexto, Máxima Zorreguieta acaparó todas las miradas durante la ceremonia de bienvenida celebrada en la Plaza Dam de Ámsterdam, donde hizo gala de un impactante outfit que destacó por su originalidad, elegancia y llamativo efecto visual.

Look de Máxima Zorreguieta | Créditos: AFP

Para la ocasión, lució un vestido de la firma Natan en un intenso tono verde esmeralda que se robó todas las miradas. El espectacular estilismo se destacó por su impactante textura tridimensional a lo largo de toda la prenda, lograda mediante cientos de pequeñas aplicaciones superpuestas que generaban un efecto visual similar al de escamas o pétalos, aportando un aire romántico. Este diseño le aportó volumen, movimiento y una ilusión óptica debido a las formas en las que repercutía la luz sobre los apliques

Asimismo, manteniendo la cuota de elegancia y sobriedad que la caracteriza a la reina consorte, aportó por un largo midi irregular -levemente más corto por delante- y silueta evasé. Esta composición generó que el diseño se adaptara con delicadeza a su torso para adoptar una caída fluida en la parte de la falda.

Por su parte, se destacó el escote cerrado y cuello redondo y la ausencia de mangas. Este diseño de apariencia simple permitió que toda la atención se concentrara en la totalidad de la textura de la prenda simulando un relieve botánico tridimensional. En este sentido, trascendió que cada una de las pequeñas aplicaciones que componían el vestido fue pintada a mano por el artista Pablo Piatti, aportándole un carácter aún más exclusivo y artesanal.

Look de Máxima Zorreguieta | Créditos: AFP

Los accesorios con los Máxima Zorreguieta realzó su look

Evitando sobrecargar el conjunto, Máxima Zorreguieta optó por accesorios discretos que complementaron a la perfección su estilismo. Para ello, lució unos stilettos blancos de terminación en punta y discretos tacos aguja, acompañados por un bolso de mano y unos guantes de cuero, ambos en tono marfil, que llevó de manera sutil entre sus manos.

Para resguardarse de las bajas temperaturas, añadió un saco blanco con botones dorados sobre los hombros y una vincha acolchada en la misma gama cromática para sujetar su pelo y despejar su rostro, logrando una imagen armónica y sofisticada. Como toque final, incorporó delicadas joyas con piedras en tono verde esmeralda, que dialogaron con el color del vestido.

Con esta propuesta de vestuario artesanal y tridimensional, Máxima Zorreguieta volvió a demostrar por qué es considerada una de las royals más influyentes del mundo de la moda. Lejos de limitarse a cumplir con el protocolo que marca la Casa Real, la reina consorte utiliza cada aparición pública como una oportunidad para comunicar identidad, sofisticación y creatividad a través de sus estilismos. Una vez más, dejó en claro que sus looks están pensados al azar, sino que constituyen una pieza fundamental en la construcción de su imagen.