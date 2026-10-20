Las mejores fotos de las vacaciones de Mauro Icardi y la China Suárez en México: “Un poco de nosotros”

Tras oficializar su divorcio de Wanda Nara, Mauro Icardi emprendió un nuevo viaje junto a la China Suárez, los tres hijos de la actriz -Rufina, Magnolia y Amancio- y su mamá, Marcela Riveiro Mitsumori. Luego de su paso por Miami, donde disfrutaron de unos días en familia, el grupo puso rumbo a México para continuar recorriendo algunos de los destinos de playa más exclusivos.

Así fueron las vacaciones de Mauro Icardi y la China Suárez en México

A través de su cuenta personal de Instagram, Mauro Icardi compartió un romántico álbum de fotos junto a la China Suárez, los tres hijos de la actriz y su suegra. En las postales, se puede ver a la familia disfrutando de unos días de descanso, en un entorno ideal para desconectarse de la rutina y aprovechar el clima cálido.

Las vacaciones de Mauro Icardi y Wanda Nara en México | Instagram

Aunque la pareja no reveló el destino exacto en el que se instaló, las imágenes dejan ver un escenario rodeado de naturaleza, con paisajes selváticos, playas de arena y el mar como telón de fondo. Entre los momentos compartidos, se destaca una postal de la actriz tomando sol sobre la arena y otra de Icardi, mate en mano, contemplando el paisaje. “Un poco de nosotros”, escribió radiante el deportista.

Mauro Icardi en México | Instagram

La reacción de la China Suárez

Por su parte, la China Suárez también quiso compartir algunos de los momentos más especiales de la escapada y decidió repostear en sus historias de Instagram varias de las postales que Mauro Icardi publicó en sus historias, donde la había etiquetado. La artista se sumó a la publicación de las imágenes que reflejan la intimidad de estos días de descanso, en los que el paisaje paradisíaco y el tiempo compartido con sus seres queridos fueron protagonistas.

China Suárez en México | Instagram

Una de las fotos que más se destacó fue aquella en la que aparecen juntos a ella, sus tres hijos, su mamá y el propio Icardi. La imagen dejó en evidencia la unión familiar que construyeron y la dinámica de esta familia ensamblada, en la que los chicos ocupan un lugar central. En este contexto, el viaje también se convirtió en una oportunidad para compartir momentos juntos, fortalecer los vínculos y disfrutar de una experiencia que combina romance, vida familiar y descanso.

La postal familiar que compartió la China Suárez | Instagram

Cabe destacar que Mauro Icardi había viajado previamente a Estados Unidos en medio de versiones sobre una presunta propuesta laboral. Sin embargo, el futbolista aprovechó la estadía para compartir tiempo con la China Suárez y su nueva familia. Por el momento, la pareja mantiene en reserva los detalles de su itinerario y el lugar exacto en el que eligieron instalarse durante estos días de descanso.