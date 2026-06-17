El inesperado gesto de Caro Calvagni que cambió la cobertura del Mundial de un periodista argentino

Este martes, el debut de la selección argentina estuvo cargado de emoción no sólo por el debut de la selección sino también por lo que dejó la presentación de la misma. En este marco, Yanina Latorre contó todos los detalles del gran gesto que tuvieron Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni con un periodista argentino.

La inesperada sorpresa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni a Nacho Juliano

Son numerosos los noteros argentinos que están en Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026. Sin embargo, no todos tienen la oportunidad de entrar a los estadios a alentar a la selección argentina y realizar la cobertura, y experiencia, desde adentro. Este fue el caso de Nacho Juliano, notero de A La Barbarossa (Telefe). No obstante, ocurrió un “milagro”: Yanina Latorre medió para que el reportero pueda vivir la experiencia del mundial desde adentro ya que viajó a Estados Unidos por su propia cuenta y no tenía ticket para el partido.

Caro Calvagni, Nicolás Tagliafico | Instagranm

Así lo contó en detalle en su programa El Observador 107.9 donde compartió un audio de cómo fue ese momento y reveló todos los detalles. "Yo quería pagar la entrada e invitarlo yo misma a la cancha. Quería que fuera, de verdad. No me quiero adelantar a nada, pero estaba convencida de que iba a poder ir. No me dijeron el nombre del jugador ni ningún otro detalle. Hablé con la mujer y me dijo: 'Quedate tranquila, creo que vamos a tener entradas'”, comenzó diciendo la conductora de Sálvese quien pueda -SQP- (América TV).

En esta línea, remarcó que fue un acto que le nació del corazón por los años que se conocen en los medios y por su “bondad”.” Yo me había comprometido a conseguirla y lo hice porque me nació del corazón. Te juro que lo siento como si fuera mi hijo. También quiero agradecer la enorme bondad de Nico Tagliafico y de Caro. Durante todo el día estuve insistiendo con el tema. Incluso ella me mostró capturas del chat y yo pensaba: 'No me muestres nada'”.

Yanina Latorre | Instagram

De la incertidumbre al “sueño del pibe”: Yanina Latorre, con la ayuda de Caro Calvagni, le hizo realidad el sueño a Nacho Giuliano

Durante la charla en el programa radial, Yanina Latorre remarcó que durante se gestión hubo momentos de incertidumbre ya que la familia Tagliafico no le brindaba una respuesta. “Solamente recibí un mensaje en ese momento para decirme que no tenía que hacer nada, que el gesto ya les parecía suficiente. Y yo les respondí que no lo hacía para que me agradecieran. Me imaginé a Nachito en su casa, mientras todos iban a la cancha, y eso me movilizó”, aseguró.

Nacho Giuliano viendo a la selección nacional en el Mundial 2026 | Instagram

Además, recreó una graciosa charla que tuvo con su marido sobre este tema: “Le comenté a Diego (Latorre): 'Mirá, estoy hablando con Taliafico'. Y él me respondió: 'Vos sos una pelotuda bárbara'”. Sin embargo, siguió aferrada a la ilusión de cumplir con el sueño del notero: “Pero yo seguía pensando lo mismo: quería que Nachito fuera a la cancha. Incluso dije que, si no conseguían una entrada, me anotaran una y la pagaba yo”.

Finalmente, luego de largas horas de espera, llegó el mensaje que tanto anhelaba: la esposa del defensor consiguió los tickets para ver a la selección. A las cuatro menos diez estaba llegando a la radio, Caro me escribió y me pidió un mail. En ese momento me largué a llorar. Fue una emoción enorme. Me muero de amor por semejante gesto".

El chat entre Yanina Latorre y Nacho Giuliano

Por su parte, Nacho Giuliano compartió su felicidad y emoción por el valioso gesto de Yanina Latorre, quien, con la ayuda de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico, logró cumplirle el sueño de asistir al estadio. Sus redes sociales se llenaron de imágenes de la experiencia, capturas de las conversaciones con la conductora y el video en el que ella misma relató la historia detrás de esta inolvidable sorpresa. Así, el matrimonio integrado por el jugador y la diseñadora se involucró activamente en la causa y contribuyó a que el sueño de Nacho pudiera hacerse realidad.