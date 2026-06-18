Entramos al living de Caro Calvagni y Nicolás Taglafico: maxi sillón, ventanales de doble altura y mesas de mármol

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico son de las parejas más seguidas de las redes sociales y los medios de comunicación. Con un amor que comenzó casi de casualidad, por el juego de Cupido de una amiga de sus mamás, nació una de las historias más fuertes y sólidas de la selección argentina. Se casaron y formaron una "pet family" en Francia, junto a sus dos bulldogs franceses.

Pero ellos, a pesar de sus diversos trabajos en el mundo deportivo y el modelaje, no dudan en mostrar lo mucho que aman y extrañan a la Argentina. Es por eso que prepararon su casa en Buenos Aires a su semejanza y con su impronta personal. Entre el quiet luxury y el minimalismo que caracteriza a todo el espacio, su amplio y luminoso living fue una de las habitaciones que más se lleva la atención de los usuarios y de ellos, volviéndose el lugar que más utilizan dentro de la casa.

Caro Calvagni, Nicolás Taglafico

Así es el living de Buenos Aires de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico son de las celebridades que no dudaron en abrir las puertas de sus casas para volverse influencias del diseño de interiores. Su casa en Buenos Aires fue de las más observadas por los usuarios que los siguen, ya que fue un proyecto personal de ambos y tiene su impronta en cada una de las habitaciones. Si bien todo el espacio es su favorito, la habitación donde más encuentran relajación y tranquilidad es el living. El mismo tiene un concepto amplio y abierto, diseñado con un estilo moderno, minimalista y de doble altura.

La mueblería es de gran tamaño, siguiendo con esta idea de amplitud. El maxi sillón blanco de diseño L combina con las dos mesas bajas rectangulares y cuadradas de líneas rectas en tonos claros. El mármol se ve en los pisos y en la imponente pared principal, de piedra oscura, que marca la televisión en un estilo de chimenea. Si bien la iluminación se da con lámparas colgantes, las ventanas de doble altura dejan entrar la luz natural y generan un contraste entre la modernidad del interior con el paisaje lujoso de su patio trasero. Este living sigue con la tendencia de la mayoría de las celebridades, que apuestan al quiet luxury y al minimalismo contemporáneo, creando una estética en toda la propiedad.

El living de Caro Calvagni y Nicolás Taglafico en Buenos Aires

La casa construida desde cero y diseñada por Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico tienen propiedades en Lyon, París, y en el exclusivo barrio privado de Canning, Buenos Aires. Si bien ambos lugares guardan su impronta personal, este segundo fue construido y diseñado por ellos mismos, marcando una imponente arquitectura contemporánea de estética minimalista y ultramoderna . En sus redes sociales, desde el primer momento, mostraron el diseño que prepararon, comenzando una fachada en la entrada que fusiona el cielorraso enrejado con una gran puerta central negra. Desde el exterior del mismo se destacan los grandes ventanales que dejan entrar la luz natural, y combinan lo contemporáneo con los paisajes íntimos al aire libre.

Además de la entrada, la casa cuenta con un parque de fondo, una laguna y una piscina para disfrutar entre ellos y sus seres queridos. El jardín cuenta con un extenso césped y árboles de gran porte que aportan verde y privacidad, y encierran la pileta de estilo infinito que parece fundirse y continuarse con el espejo de agua de la laguna del barrio privado. Tanto en el exterior como en el interior, el uso del mármol en los suelos y algunas paredes elevan el quiet luxury y la sensación de amplitud por la elección de colores claros.

La casa de Caro Calvagni y Nicolás Taglafico en Buenos Aires

Como el exterior, el interior sigue esta línea ultramoderna, minimalista y sofisticado, donde predominan las líneas limpias y los tonos neutros . La paleta de colores que comparten todos los espacios es, en su mayoría, de tonalidades blancas, grises claros y negros. Con techos de gran tamaño, forman una casa de dos plantas, donde dividen todas las habitaciones y generan un amplio lugar para sus reuniones con sus seres queridos.

Entre cortinas traslucidas, sillones XXL y geométricos, una cocina que contrasta con las paredes blancas, lámparas colgantes y una escalera de estructura flotante, la luz natural que entra por los ventanales se termina relflejando en cada esquina. Si bien ellos marcan una tendencia muy seguida por las celebridades, y buscada para imponer lujo de una manera discreta, también se vuelven influencias al marcar su impronta con grandes espacios e imponentes aperturas.



La casa de Caro Calvagni y Nicolás Taglafico en Buenos Aires

La casa de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico en Buenos Aires es uno de los espacios más observados por las redes sociales y los expertos en diseño de interior. Pero si hay que destacar una habitación que encierra en su totalidad lo que quiere expresar la decoración del lugar, ese es el living. El espacio de relax y encuentros entre la pareja fusiona la sofisticación, la paleta neutra, el contraste con la naturaleza y la imponente mueblería, dejando en claro cuáles son los gustos personales de la influencer y el campeón del mundo.

A.E