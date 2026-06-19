Así es el entrenamiento en conjunto de Caro Calvagni y Agus Gandolfo en las calles de Kansas en pleno Mundial

En pleno Mundial 2026, Caro Calvagni y Agus Gandolfo aprovechan para ponerse al día y pasar tiempo juntas. Las parejas de Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez se muestran felices y enfocadas en continuar su estilo de vida saludable. Tanto es así que cada ciudad estadounidense es ideal para salir a entrenar.

Running mundialista: así es la exigente rutina de Caro Calvagni y Agus Gandolfo en Estados Unidos

Las esposas de los futbolistas argentinos no solo comparten la emoción de acompañar a sus parejas en el Mundial 2026, sino también una pasión que las une desde hace tiempo: el entrenamiento físico. En esta oportunidad, Caro Calvagni y Agus Gandolfo volvieron a demostrar la sólida amistad que mantienen al mostrarse juntas realizando una exigente rutina de running por las calles de Kansas, ciudad donde siguen de cerca la participación de la Selección argentina.

A través de sus historias de Instagram, las esposas de Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez compartieron imágenes de una jornada deportiva que realizaron junto a su entrenador personal. Lejos del glamour de los eventos y las tribunas, ambas optaron por una actividad al aire libre para mantenerse activas mientras sus respectivas parejas se enfocan en el torneo.

En las publicaciones de Instagram se puede ver a las modelos luciendo cómodos conjuntos deportivos ideales para correr. Ambas eligieron tops ajustados y shorts sueltos de estilo deportivo, prendas que les permitieron realizar el entrenamiento con total libertad de movimiento mientras recorrían distintos puntos de la ciudad estadounidense.

Caro Calvagni fue la primera en mostrar parte de la rutina. Junto a una postal tomada durante el recorrido, destacó el esfuerzo realizado con una breve pero contundente frase. “5 k”, haciendo referencia a los cinco kilómetros que completaron en conjunto. Sin dudas, la publicación dejó en evidencia el compromiso que ambas mantienen con el ejercicio físico y la vida fitness. Además, se trató de una actividad que suele formar parte de su vida cotidiana y que decidieron no abandonar pese a estar de viaje.

El entrenamiento en conjunto de Caro Calvagni y Agus Gandolfo en las calles de Kansas en pleno Mundial

Luego, se sumó Agus Gandolfo con una fotografía del grupo una vez finalizado el entrenamiento. En la imagen se las ve sonrientes junto a su preparador físico, reflejando la complicidad y el buen vínculo que las une desde hace años. “Se armó team de running mundialista”, escribió la influencer junto a la postal, dejando en claro que mientras sus parejas concentran toda su energía en cada compromiso deportivo del Mundial 2026, ellas aprovechan el tiempo para mantenerse activas y disfrutar de momentos juntas.

De esta manera, la actividad física se convirtió así en un punto de encuentro para ambas, que suelen compartir rutinas de entrenamiento, hábitos saludables y distintos momentos de su vida cotidiana con sus seguidores. Instaladas en Estados Unidos para acompañar a sus esposos Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez durante la Copa del Mundo, el entrenamiento en conjunto de Caro Calvagni y Agus Gandolfo fue una tarde de running que incluyó 5 kilómetros, fotos juntas y complicidad.

Agus Gandolfo y Caro Calvagni, las parejas de Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico, mostraron cómo combatir el jet lag

Fieles a su pasión por el entrenamiento y el bienestar, Agus Gandolfo y Caro Calvagni aprovecharon su primer día en Estados Unidos para ponerse en movimiento y visitar un exclusivo gimnasio. Desde allí, las modelos se mostraron listas para una intensa rutina deportiva, luciendo conjuntos fitness que combinaron comodidad, tendencia y estilo.

Agus Gandolfo y Caro Calvagni, las parejas de Lautaro Martínez y Nicolás Tagliafico, mostraron cómo combatir el jet lag

“Cada uno combate el jet lag como puede”, escribió Agus Gandolfo junto a la publicación, haciendo referencia al cansancio propio de los largos viajes. Minutos después, la historia fue replicada por Caro Calvagni, quien dejó en evidencia la complicidad y cercanía que mantienen. La imagen compartida por la pareja de Lautaro Martínez en sus historias de Instagram las muestra posando frente a un espejo y vestidas con prendas deportivas en tonos neutros y zapatillas de entrenamiento.