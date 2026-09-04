El look oversize en tendencia de Anita Espasandin para pasear con Benjamín Vicuña

Anita Espasandin apostó por un look cómodo y moderno para disfrutar de un paseo junto a su pareja Benjamín Vicuña. Con prendas de siluetas amplias y diseños protagonistas, la joven se sumó a una de las tendencias que pisa fuerte esta temporada.

Holgado y estampado: así es el look fashionista de Anita Espansandin, la novia de Benjamín Vicuña

Anita Espasandin volvió a demostrar su estilo relajado y moderno con un look que apuesta de lleno por una de las tendencias que continúa ganando protagonismo: las prendas oversize. La empresaria compartió una postal junto a su pareja Benjamín Vicuña durante un paseo y dejó ver una combinación cómoda, canchera y con mucha personalidad.

Aunque la fotografía fue tomada en blanco y negro, los diseños y las siluetas de las prendas permiten apreciar claramente la propuesta. Anita Espasandin eligió una camisa de corte amplio, con mangas largas y un llamativo diseño de rayas verticales que recorre toda la parte superior. El volumen de la prenda, los hombros relajados y el calce holgado aportaron ese efecto effortless que caracteriza a la estética oversize.

Benjamín Vicuña y Anita Espansandin

Para completar el conjunto, sumó una falda larga y de gran amplitud, con un diseño geométrico que combina diferentes bloques y formas. La caída fluida de la falda generó movimiento y contrastó con el estampado lineal de la camisa, logrando una propuesta visualmente llamativa sin perder el aire casual.

Oversize: la tendencia que apuesta por la comodidad sin perder estilo

La moda oversize que eligió Anita Espasandin se caracteriza por siluetas amplias, volúmenes generosos y prendas que se alejan de los cortes ceñidos al cuerpo. Sweaters, camisas, blazers, pantalones y faldas adoptan proporciones más grandes para crear estilismos relajados y contemporáneos.

Lejos de ser solamente una elección vinculada con la comodidad, esta tendencia propone jugar con las proporciones y transformar diseños cotidianos en piezas protagonistas. La clave está en combinar diferentes volúmenes y encontrar un equilibrio entre las distintas prendas para conseguir un resultado moderno.

El look oversize en tendencia de Anita Espasandin para pasear con Benjamín Vicuña

En el caso de Anita Espasandin, la elección de una camisa corta y amplia junto a una falda larga y voluminosa lleva esta tendencia a su máxima expresión. El resultado es un look relajado, artístico y sofisticado, ideal para un paseo informal pero sin resignar el estilo.

La imagen junto a Benjamín Vicuña también refleja una estética de pareja descontracturada. Mientras el artista eligió una camisa oscura, jeans claros y zapatillas, Anita Espasandin apostó por una propuesta más jugada desde las formas y los estampados, con las prendas oversize como grandes protagonistas.

De esta manera, el look oversize en tendencia de Anita Espasandin para pasear con Benjamín Vicuña logró llevarse todas las miradas en redes sociales y mostrar, una vez más, el lado fashionista de la emprendedora, que conquistó al actor.