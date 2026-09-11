El look total denim de Lucía Celasco que demuestra que es un calco de su abuela, Susana Gimenez

Lucía Celasco participó de la propuesta de Lovely Denim en Buenos Aires, una velada que reunió a celebridades e influencers en un entorno pensado para disfrutar de la moda y la música. Su look, construido sobre denim y un toque de brillo, acompañó la estética de la marca y reflejó el espíritu juvenil que caracteriza a la nueva temporada. La elección de su estilo se convirtió en uno de los momentos más destacados de la noche.

En una noche cargada de tendencias, Lucía Celasco se robó todas las miradas con su look

Lucía Celasco fue una de las figuras destacadas en la Noche Ibiza organizada por Lovely Denim, la marca que lleva adelante su tía Mariana Toledano. El evento se realizó en Costa Brava y reunió a celebridades e influencers que disfrutaron de una propuesta que combinó moda, música y performance con el espíritu de una noche veraniega. En ese contexto, la nieta de Susana Giménez se convirtió en protagonista con un look que sintetizó la identidad de la marca y las tendencias actuales.

Lucía Celasco | Crédito Lovely Denim

El outfit elegido por la modelo se construyó sobre una base de denim, con un conjunto que apostó al doble jean y un toque de brillo en el torso. La campera corta, ajustada a la cintura y con detalles metálicos, marcó el tono del look. Las tachas en solapas, cuello y puños reforzaron la impronta rockera que caracteriza a las piezas intervenidas de la firma. Debajo, un top de lentejuelas plateadas y breteles finos aportó el gesto nocturno, mientras que el contraste con el azul del jean definió la estética de fiesta.

Además, Lucía Celasco eligió un short de tiro medio, con ruedo deshilachado y detalles metálicos para completar su atuendo. La silueta corta, heredada de los años 90 y principios de los 2000, se combinó de la mejor manera. Su pose, con las manos en los bolsillos y una actitud relajada, reforzó la idea de un look pensado para la noche, sin excesos pero con un guiño claro a la tendencia del “party denim”. El conjunto se cerró con botas oscuras de caña media y una cartera negra con herrajes.

Susana Giménez a la edad de Lucía Celasco

Durante la velada, la modelo recordó varios aspectos a Susana Giménez, su abuela, cuando tenía su misma edad. El parecido se refleja en la manera de posar frente a las cámaras, con una actitud segura y natural que transmite frescura. Al igual que la conductora en sus primeros años de exposición, la influencer combina estilo y presencia, mostrando una estética que conecta con las tendencias de su generación pero que mantiene un aire familiar.

La noche de Lucía Celasco dedicada a la moda y a la celebración

La Noche Ibiza de Lovely Denim fue pensada como una experiencia que trasladara a los invitados al universo de un verano entre amigas. La marca recreó un ambiente festivo con música, performance y moda, en una propuesta que buscó integrar su identidad con la forma de vivir la noche. Club 69 aportó su impronta con una puesta que reforzó el concepto de fiesta y diversión, mientras que las prendas de la nueva colección se convirtieron en protagonistas de la velada.

Lucía Celasco y Mariana Toledano | Crédito Lovely Denim

Entre las figuras presentes se destacaron Lola Latorre, Taina Gravier, Sofía Solá, Aurora Figueras, India Ortega y Helena Otamendi, quienes acompañaron a la marca en esta celebración. Cada una interpretó el espíritu de Lovely Denim con looks propios, pero fue Lucía Celasco quien captó la atención con una propuesta que sintetizó las tendencias globales y la identidad de la firma. Su elección con un único foco de brillo se alineó con la lógica de la colección y con el código Ibiza que marcó la noche.

La acción se enmarcó en el lanzamiento de “Stories to Tell”, la nueva colección Primavera-Verano de Lovely Denim. Inspirada en los viajes y experiencias compartidas entre amigas, la propuesta incluyó shorts, vestidos, bikinis y remeras divertidas, además de los clásicos jeans que forman parte del ADN de la marca. Mariana Toledano, dueña de la firma y tía de la modelo, destacó que la intención de la colección es acompañar en cada momento de la vida, con prendas que aporten estilo y se mantengan prácticas.

Lucía Celasco | Instagram

Lucía Celasco estuvo presente en la propuesta de Lovely Denim con un estilo que reflejó la esencia de la marca y las tendencias de la temporada. Su elección de denim combinado con un detalle de brillo acompañó la estética de la firma y reforzó el concepto de una noche pensada para integrar moda y experiencia. La modelo aportó frescura y actitud en un evento que buscó trasladar el espíritu del verano a la ciudad.

VDV