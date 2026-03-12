El impactante look de Delfina Chaves en la premiere de la nueva temporada de Máxima: vestido nude y espíritu romántico

En plena promoción internacional de la segunda temporada de Máxima, Delfina Chaves volvió a convertirse en el centro de todas las miradas durante la premiere realizada en los Países Bajos. La actriz, que interpreta a Máxima Zorreguieta en la ficción, apostó por un look romántico y sofisticado que acompañó a la perfección el espíritu de la alfombra roja.

Tras compartir las imágenes en su cuenta de Instagram, la artista resumió el momento con emoción: "Máxima season 2 premiere in the Netherlands. Un sueño". De esta manera, demostró su alegría por protagonizar la historia de la Reina.

Delfina Chaves como Máxima Zorreguieta

El romántico look de Delfina Chaves en la premiere de Máxima 2

Para la ocasión, Delfina Chaves eligió un vestido largo de inspiración etérea en tono nude, confeccionado en tul liviano que aportaba movimiento y delicadeza a la silueta. El diseño presentaba escote profundo en V con frunces en el busto, un detalle que estiliza la figura y suma sensualidad de manera sutil.

Las mangas cortas de tul translúcido con volados suaves aportaban un aire romántico al conjunto, mientras que la falda larga y fluida, con múltiples capas, generaba una caída vaporosa que acompañaba cada paso sobre la alfombra.

El impactante look de Delfina Chaves

En cuanto al beauty look, la actriz mantuvo una estética natural y elegante. Llevó el cabello suelto, peinado con ondas suaves y raya al medio, un estilo relajado que enmarca el rostro y refuerza el espíritu sofisticado del outfit. El maquillaje fue en tonos cálidos y luminosos, con foco en la mirada y labios en una tonalidad nude rosada que armonizaba con el vestido.

Para completar el estilismo, la modelo eligió joyería minimalista, apenas un collar delicado y anillos sutiles, dejando que el vestido fuera el verdadero protagonista.

Caption

Cómo es Máxima, la serie que protagoniza Delfina Chaves

La aparición de Delfina Chaves en la premiere marca además un momento clave para la serie. En su segunda temporada, "Máxima" profundiza en el camino de la argentina desde sus años en Buenos Aires hasta su integración en la realeza europea, explorando los desafíos personales y políticos que enfrentó antes de convertirse en reina consorte de los Países Bajos.

Con un look romántico y sofisticado que dialoga con el universo de la serie, la actriz volvió a demostrar que su presencia en las alfombras rojas internacionales está a la altura del fenómeno que generó la historia de Máxima Zorreguieta.