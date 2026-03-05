Cuál fue el lujoso destino que eligió Máxima Zorreguieta para sus vacaciones

Máxima Zorreguieta es una de las royals más activas en sus responsabilidades. Desde viajes protocolares hasta cenas con importantes organizaciones, la reina de Países Bajos se muestra presente en todas las problemáticas y situaciones que surgen en el país. Sin embargo, en las últimas semanas, decidió tomarse unos días con su familia, en uno de sus puntos favoritos. Lejos de la Argentina y la lujosa playa de siempre, la monarca optó por viajar a la nieve, y disfrutar de los lujos de las estaciones de esquí en Lech, Austria.

Máxima Zorreguieta

Las vacaciones invernales de Máxima Zorreguieta: lujo y mucho esquí

Máxima Zorreguieta decidió alejarse de sus responsabilidades reales, y se tomó unos días de descanso. Generalmente, opta por volver a la Argentina para disfrutar de su familia y sus raíces. Sin embargo, también tiene como segunda opción Baqueira Beret, donde las playas paradisíacas y el mar cristalino la ayuda en su momento relax. Esta vez no fue a ninguno de esos lugares, y eligió viajar con el rey Guillermo a uno de los puntos favoritos de la realeza internacional: la nieve y los centros de esquí.

Máxima Zorreguieta

Para eso, viajó a Lech, Austria, donde fue fotografiada por algunos medios de comunicación especialistas. La prensa la encontró esquiando con una sonrisa en el rostro, mientras disfrutaba de los lujos del lugar. La realeza suele mostrar siempre su lado espontáneo y juguetón con deportes de invierno, y por eso eligieron este punto para disfrutar de la nieve y las bebidas calientes. Para la ocasión, eligieron el hotel de lujo Gasthof Post, ubicado en el corazón de Lech am Arlberg, emblemático por su exclusividad y decoración que fusiona lo rústico con la realeza tradicional.

Lech, Austria

El hotel de lujo donde se hospeda Máxima Zorreguieta

El Hotel Gasthof Post es un emblema de Lech de 5 estrellas, que combina una herencia de más de 80 años con el máximo lujo alpino. Según la página web del lugar, tiene habitaciones dobles de 800 euros por noche, consideradas las de menor precio, pero también suites. Algunos medios de comunicación aseguraron que Máxima Zorreguieta y su marido se quedaron en una de estas últimas, cuyo precio es de unos 1.700 euros sin desayuno incluido.

Algunas de las fotografías que se ven en su cuenta de Instagram, muestran un lobby marcado por el estilo rústico alpino, digno de las montañas. Entre muebles de madera oscuro y grandes hogares para calentarse, se destacan ventanales que permiten disfrutar del paisaje blanco. Sin embargo, dentro de las habitaciones, la realeza tradicional llama la atención, con colores como el blanco y dorado, y dibujos arabescos en las camas o muebles.

El hotel de lujo donde se hospeda Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta decidió tomarse unos días de descanso en Lech, Austria. Además de ser una de las royals más fashionistas y seguidas por las redes sociales y medios de comunicación, la reina de Países Bajos también decide lugares de lujo para tomarse vacaciones, donde fusiona la elegancia con la diversión de los deportes de nieve. Algunos expertos compartieron fotografías de ella esquiando, demostrando la felicidad que tiene en sus días libres.

A.E