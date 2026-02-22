Delfina Chaves brilló con su look minimalista en su íntimo festejo de cumpleaños

Este fin de semana, Delfina Chaves le abrió paso a la temporada piscis y, con ella, llevó a cabo el festejo de un nuevo cambio de década. La actriz celebró sus 30 años con una entrada tan inesperada como divertida, fiel a su estilo fresco y descontracturado. Lejos de los estilismos formales o looks extravagantes, eligió sorprender a sus invitados con una divertida entrada que marcó el tono de la noche.

El look descontracturado de Delfina Chaves

Delfina Chaves apostó por el humor y la actitud, dos rasgos que ya son parte de su identidad pública, y convirtió su cumpleaños en una escena digna de un videoclip madoneano. De acuerdo con las imágenes reposteadas y compartidas en sus redes sociales, la artista apareció con una peluca rubia de corte carré, peinada con leve volumen y flequillo recto, y unos anteojos negros de cotillón con estética pixelada que aportaban un guiño pop y descontracturado.

Delfina Chaves | Instagram

En las postales difundidas se la puede ver en blanco y negro, rodeada de papelitos cayendo desde el techo. La actriz sostiene los números 3 y 0 a la altura del torso, reforzando el motivo del encuentro con un gesto divertido y canchero. El look cien por ciento urbano se completó con una musculosa blanca básica de tiras anchas y un pantalón negro de corte ancho, una elección minimalista que dejó todo el protagonismo a los accesorios y a la actitud.

Con postura relajada y sonrisa amplia, la hermana de Paula Chávez alternó poses: en una imagen lanza un beso a cámara; en otra, sonríe de oreja a oreja mientras el brillo metálico de la bengala realza la escena.

Delfina Chaves | Instagram

Delfina Chaves, un festejo a pura discreción

Lejos de crear un evento multitudinario y glamoroso, Delfina Chaves apeló a la simpleza y la intimidad de una reunión privada rodeada de sus seres queridos. El clima festivo se potenció con la complicidad de sus amigos, quienes la recibieron con gritos, aplausos y palabras de aliento. La escena, mayormente capturada en pleno movimiento, transmite en todo momento, dinamismo y euforia. En esta línea, una de sus amigas registró el momento más emblemático de la noche y escribió “Ok. Diva” al compartir uno de los videos del ingreso al lugar, musicalizado con Sandía, de Nathy Peluso, un track que la describe por completo.

Así, entre risas, bengalas de papel picado y una estética que combinó alegría y glamour, Delfina Chaves le dio la bienvenida a una nueva década con personalidad propia. Lejos de solemnidades, la actriz eligió celebrar sus 30 años rodeada de sus seres queridos, con humor y estilo, demostrando la autenticidad y el brillo propio que la caracteriza desde siempre.

NB