Gonzalo Heredia habló de su separación de Brenda Gandini: "Mi papá me escribió"

La supuesta separación de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini se llevó la atención de los usuarios de las redes sociales y fanáticos de la televisión argentina. Ninguno de los protagonistas había salido a confirmar estos rumores, que comenzaron a correr a partir del miércoles 29 de abril por la noche. Sin embargo, y cuando el escándalo escaló demasiado de lo que se esperaba, el actor fue el que decidió sincerarse en una charla de amigos y habló de estos dichos y cómo le afectaron.

Gonzalo Heredia, Brenda Gandini

La palabra de Gonzalo Heredia sobre la supuesta separación con Brenda Gandini

Gonzalo Heredia se vio como protagonista de un nuevo escándalo relacionado a su vida amorosa. En LAM (América), aseguraron que el actor se había separado de Brenda Gandini debido a una crisis que no pudieron superar. Esto llevó a que los usuarios de las redes sociales expresaran su dolor ante la pareja que habían formado una tierna familia de cuatro. Sin embargo, en Perros de la Calle, decidieron invitar a Heredia para hablar de sus proyectos personales y literatura recomendada.

Fue allí donde le consultaron por los rumores que estaban corriendo, y entre bromas sobre cómo se habían mostrado unidos con sus cercanos, él se sinceró sobre su situación actual. “No estamos separados, nada más alejado de la verdad. Me escribió mi papá preguntándome si era cierto o no”, sentenció el artista. De esta manera, apuntó a que los medios de comunicación no chequeaban la información y eso provocaba confusiones, incluso a personas que no tenían que ver con la relación. “Hoy me río, en otro momento uno se enoja. Ya nos separaron varias veces. También el otro día me preguntaron en el colegio si Brenda estaba embarazada. Y no chicos, ya van 44 años...”, cerró Heredia sobre su relación con Gandini.

¿Cómo surgieron los rumores de separación de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini?

La supuesta separación de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini comenzaron a correrse debido a que Pepe Ochoa informó que fuentes cercanas le habían confirmado esta situación íntima que vivía la pareja. “Es escandalosa porque están hace muchos años. No hay terceros en discordia, sino una crisis que no pudieron superar, se acabó el amor. Tienen dos hijos”, explicó el panelista en LAM (América). Así mismo, aseguró que el actor ya lo había estado hablando con su círculo.

Sin embargo, lejos de la realidad, fue Heredia mismo quien salió a desmentirlo durante su paso por Perros de la Calles, pidiendo respeto por ellos y la familia que formaron. “En esta era de posverdad aseveran todo con la contundencia de que es así. Te ponen en palabras cosas que vos no dijiste y que ni siquiera viviste. A mí eso me llama mucho la atención”, reflexionó Gonzalo.

Gonzalo Heredia, Brenda Gandini y su familia

Sus dichos se viralizaron en redes sociales, y los usuarios comenzaron a dar sus opiniones al respecto. Por su parte, Gonzalo Heredia y Brenda Gandini mantuvieron sus cuentas de Instagram alejadas de la polémica, compartiendo solo historias sobre sus amigos o sus proyectos personales. Finalmente, los rumores fueron desmentidos, tras haberse generado un gran escándalo de una supuesta separación que no ocurrió.

A.E