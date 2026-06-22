Eva Bargiela y la más tierna postal de su hijo, Faustino: el descanso mundialista

Eva Bargiela está siendo testigo privilegiada del mundial 2026. Junto a su pareja, Gianluca Simeone, su bebé, Faustino y su suegra, Carolina Baldini, la modelo se sumó a la fiebre mundialista por la Scaloneta y participa activamente de todas las actividades organizadas por la hinchada. No obstante, este lunes 22 de junio, compartió una postal que enterneció a sus más de medio millón de seguidores: su hijo de ocho meses aprovechó para sumarse al descanso mundialista.

La tierna imagen de Faustino, el hijo de Eva Bargiela en el Dallas Stadium

A través de sus historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram, Eva Bargiela compartió una tierna postal de Faustino, su bebé de ocho meses, quien está viviendo con ella todos los detalles de su estadía en Estados Unidos acompañando a su tío, Giuliano y a todos los integrantes de la Scaloneta. Sin embargo, ante la ajetreada agenda de sus padres, el niño no resistió y se quedó dormido en pleno partido de Argentina contra Austria.

Eva Bargiela, Gianluca Simeone y su bebé, Faustino | Instagram

“Que nadie te diga donde dormir una siesta”, escribió la influencer mientras compartía la postal de pequeño durmiendo plácidamente a upa de Carolina Baldini. En la toma, se lo puede ver con una mini camiseta y un shortcito de argentina en color negro. Para protegerlo de los ruidos del estadio, su mamá le colocó unas orejeras, que bloquea de sutilmente el sonido que genera la hinchada.

Por su parte, su abuela la sostiene en su regazo abrazándolo con una de sus manos, conformando una foto tan tierna como significativa: el pequeño, con los ojitos cerrados y el chupete en la boca, se aferra al dedo índice de la empresaria en un gesto que enterneció a todos. Minutos antes, se lo podía apreciar sonriente viajando en colectivo junto a sus papás, por lo que esta acción los tomó por sorpresa.

Faustino Simeone | Instagram

Eva Bargiela y Faustino, viven el sueño mundialista

Durante toda su estadía en Estados Unidos, tanto en Kansas como en Dallas, Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, formó parte de cada una de las actividades que realizaron sus padres. “Nuestro primer partido de nuestro primer Mundial”, escribió la creadora de contenidos, emocionada por compartir esta experiencia única en familia.

En ese marco, mostró las postales más significativas de la jornada: presenciaron el debut de la selección argentina frente a Argelia, aparecieron en la pantalla gigante del estadio, se fotografiaron tanto dentro como fuera del recinto y disfrutaron de un día inolvidable marcado por el fútbol y la compañía de sus seres queridos. También, participaron de los dos banderazos convocados por los simpatizantes argentinos, sumándose al clima de fiesta; en especial Faustino a quien se lo vio con el buen sentido del humor que lo caracteriza.

Faustino Simeone | Instagram

Faustino Simeone no solo acompañó a su tío Giuliano en esta aventura mundialista con la selección argentina, sino que también protagonizó su propio primer Mundial junto a su mamá, Eva Bargiela, su abuela, Carolina Baldini, y su papá, Gianluca Simeone. Tras una jornada repleta de emociones, el bebé finalmente se quedó dormido y aprovechó para recuperar energías con una tierna siesta en pleno descanso mundialista.