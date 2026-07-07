Duelo de looks: Julieta Ortega y Paula Chaves confirman el regreso de las medias panties

La moda siempre funciona como un espejo cíclico, capaz de rescatar piezas olvidadas y elevarlas a la categoría de tendencia imprescindible. En esta ocasión, la mirada del universo fashion se posa sobre un elemento que durante años habitó en la sombra del armario femenino: las medias panties, especialmente aquellas con texturas, encajes u opacas.

Este accesorio vuelve a escena, no solo como un recurso funcional para los días de temperaturas bajas, sino como una herramienta estética de alto impacto que redefine la silueta y otorga una capa extra de dramatismo a propuestas interesantes. Julieta Ortega y Paula Chaves, dos figuras que entienden el lenguaje de la elegancia, validan su uso en contextos diversos, probando que la versatilidad define a esta prenda en todas sus facetas.

Julieta Ortega apostó por medias de encaje con vestido negro con tajo.

Julieta Ortega y Paula Chaves apostaron por las medias panties

La historia de la moda registra a las medias panties como un símbolo de sofisticación que dominó las décadas pasadas, marcando un hito en la estética urbana y nocturna. Desde las propuestas minimalistas de los años noventa hasta las versiones más experimentales que desfilaron en las semanas de la moda internacionales, este elemento demuestra una resiliencia única.

Hoy, el accesorio recupera su protagonismo indiscutible, alejándose de su antigua función meramente pragmática para convertirse en una declaración de estilo audaz, contemporánea y sumamente versátil. Distintas pasarelas internacionales avistaron este regreso hace meses, y ahora son las referentes locales quienes terminan de consolidar el fenómeno en el ámbito cotidiano.

Paula Chaves eligió medias panties opacas con un look negro.



Julieta Ortega abraza esta tendencia desde una óptica sofisticada y dramática, apostando por medias de encaje con una trama intrincada. Su elección complementa a la perfección un vestido negro de seda con un tajo lateral profundo, donde el encaje actúa como un accesorio en sí mismo que suma textura y complejidad al look. La sutileza del brillo de la seda contrasta con la trama de la media, logrando un balance ideal entre la sensualidad y la elegancia clásica que caracteriza su estilo personal, reafirmando que un buen accesorio transforma lo simple en memorable.

Por otro lado, Paula Chaves opta por una narrativa visual mucho más pulida y minimalista, donde la apuesta recae en la opacidad absoluta. La modelo elige medias negras tupidas que actúan como el nexo perfecto para estilizar su figura, combinándolas con un conjunto de vestido corto y blazer estructurado que aporta una impronta moderna y urbana. Esta variante funciona como un lienzo neutro que alarga visualmente la silueta, equilibrando las proporciones de una manera magistral y demostrando que la sobriedad, cuando se ejecuta con precisión, resulta siempre ganadora.

Julieta Ortega apostó a un total look negro donde las medias panties son protagonistas.

Cómo sumarse a la tendencia de las medias panties

Integrar las medias panties al outfit diario requiere atención al equilibrio visual y a la calidad de los materiales seleccionados. Si la elección recae en diseños con encaje o motivos geométricos, el resto de la indumentaria debe mantener una estética comedida para no saturar la imagen, permitiendo que las piernas sean el foco principal de atención y que el diseño de la trama se aprecie en su totalidad. Por el contrario, para un estilo de día, las opciones semitransparentes ofrecen una profundidad cromática que complementa texturas como la lana o el cuero sintético.

Paula Chaves eligió medias panties opacas con mini vestido con chaqueta.

Para un resultado impecable en eventos nocturnos, la combinación con calzado en punta o sandalias de taco aguja eleva inmediatamente el estatus del conjunto. La clave final radica en la actitud: lucir estas prendas exige confianza, ya que el accesorio reclama su lugar como un pilar fundamental del estilismo actual y no como un simple complemento de abrigo.

Más allá de sus diferencias estilísticas, tanto Julieta Ortega como Paula Chaves demuestran que las medias panties dejaron de ser un complemento olvidado. Ortega aporta el costado más artístico y texturado, mientras que Chaves reafirma el poder de la sobriedad como un arma de estilo infalible. Ambas referentes logran, cada una desde su visión, que este accesorio regrese con fuerza absoluta para definir la temporada, recordándonos que la moda es, ante todo, una forma de expresión personal que se renueva constantemente.