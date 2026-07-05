El emotivo motivo por el que Paula Chaves guardó la placenta de Filipa durante cuatro años: "Lo que lloré"

Paula Chaves se sumó a la lista de famosas que decidieron guardar la placenta de sus hijos. Antes que ella, Agustina Kämpfer, Juana Repetto, Carla Conte y Mica Vázquez también contaron en diversas entrevistas que tomaron esa decisión. Si bien cada una tiene sus propios motivos, todas coinciden en que se trata de una elección muy personal, ya sea por cuestiones simbólicas, creencias o prácticas que consideran importantes después del parto. En este marco, la conductora habló del emotivo motivo por el que decidió conservar este órgano tan especial durante cuatro años.

Paula Chaves contó cómo fue que tomó la decisión de conservar la placenta de Filipa

Paula Chaves fue una de las últimas invitadas de Otro día perdido (eltrece), el programa que conduce Mario Pergolini. En este marco, la presentadora se sometió al filoso ping pong de preguntas y respuestas, un clásico del ciclo, y sorprendió al revelar una faceta muy íntima de su maternidad con su hija más chiquita, Filipa. “Estuve cerca de comerme la placenta. La guardé cuatro años en un freezer”, señaló dejando atónitos a todos en el estudio.

Paula Chavez y Filipa, su hija menor | Instagram

Fue en ese momento, en el que la esposa de Pedro Alfonso recordó el momento en el que estaba dando a luz a su tercera heredera. Según ella misma narró, mientras sostenía a la recién nacida entre sus brazos, le preguntaron al productor -y padre de la beba- qué hacían con el órgano. En ese mismo momento y ante el shock emocional por la llegada al mundo de la menor, Paula tomó una contundente determinación. “Sale mi hija Filipa, me la pongo en el pecho, sale la placenta y le preguntan a Pedro qué hacer. Él no sabía qué decir y yo dije: ‘Guárdenla’. Me llevé la placenta en una bolsita”, expresó entre risas.

Tiempo después, la artista contó que decidió dividir la placenta en dos. Una parte la mandó a encapsular para consumirla durante el posparto, mientras que el resto la envolvió cuidadosamente y la conservó en el freezer de su casa, donde permaneció guardada durante cuatro años.

Paula Chavez y Filipa, su hija menor | Instagram

La decisión que cambió la vida de Paula Chaves

Durante todo ese tiempo, la bolsa permaneció en el freezer, sellada herméticamente y al vacío. Sin embargo, todo cambió cuando una de las personas que trabajaba en su casa, mientras limpiaba el congelador, la confundió con un paquete sin importancia y la tiró a la basura. La situación representó un verdadero shock emocional para Paula Chaves, quien lamentó profundamente la pérdida por el enorme valor simbólico y personal que ese recuerdo tenía para ella.

“En una limpieza del freezer me la tiraron. Lo que lloré”, recordó con tristeza. Acto seguido, contó que era ella misma quien advertía sobre la presencia del órgano en su heladera: “Yo avisaba a todos: ‘Cuidado que está la placenta’”. Según aseguró, estuvo mucho tiempo guardada y cuidada.

Finalmente, dejó en claro cuál era su intención con la placenta. Lejos de consumirla, su idea era realizar un ritual simbólico que consistía en plantarla junto a un árbol como forma de cierre del parto y conexión con la naturaleza. “Mi idea era plantar un árbol, pero me la tiraron”, resaltó.

La placenta de Filipa, la hija menor del matrimonio, tenía para Paula Chaves un valor especial, ya que simbolizaba el cierre de una etapa en su maternidad. Es por ello que había decidido conservarla con la intención de realizar un ritual simbólico, que consistía en plantarla junto a un árbol como forma de despedida y conexión con la naturaleza. Su pérdida, al ser descartada por error durante una limpieza en su casa, impactó de lleno en su estado emocional, ya que se trataba de un recuerdo que tenía un fuerte significado personal. Hoy, a dos años de ese suceso traumático, la modelo lo recuerda como una anécdota que la marcó para siempre.