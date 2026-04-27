El impactante look de Juana Viale en la Gala de CARAS: glamour, transparencias y un guiño couture

Juana Viale no pasó desapercibida en la esperada Gala de CARAS por los 33 años, el evento que reúne a las figuras más destacadas de la escena argentina en el Palacio Reconquista. Fiel a su estilo, la conductora apostó por un diseño que se convirtió en uno de los temas más comentados de la alfombra roja.

Los detalles del look de Juana Viale en Gala de CARAS

Juana Viale lució un vestido de noche de alta costura en tono negro, una elección que combina sofisticación clásica con detalles contemporáneos. El diseño, firmado por Gabriel Lage, se destaca por su corset estructurado con transparencias efecto ilusión, trabajado con delicados bordados en contraste blanco y negro que aportan textura y profundidad visual. La silueta, ajustada en la parte superior y con una falda de caída fluida, equilibra sensualidad y elegancia, logrando un look impactante sin caer en excesos.

Juana Viale

Respecto al make up, la conductora apostó por un estilo natural con foco en la mirada, utilizando tonos neutros y acabados luminosos que realzan sus facciones sin opacar el protagonismo del diseño. Para el peinado, la elección fue un recogido que no solo estiliza el rostro y el cuello, sino que además permite apreciar en detalle el trabajo de transparencias y bordados en la parte superior del vestido.

Juana Viale

El toque final fueron aretes largos y delicados, elegidos con precisión para aportar brillo y verticalidad sin sobrecargar el conjunto, cerrando así un outfit elegante, equilibrado y perfectamente alineado con el espíritu de la alfombra roja.

Juana Viale

La Gala 33 de CARAS, realizada en alianza con E! Entertainment, volvió a consolidarse como el escenario perfecto para que figuras como Juana Viale desplieguen su impronta de moda y estilo, marcando tendencia y dando de qué hablar entre los expertos y seguidores de la revista.