El look folk de María Vázquez que pisa fuerte: vestido floreado y bucaneras altas

Desde hace décadas, María Vázquez ocupa un lugar privilegiado en el universo de la moda. Tras consolidarse como una de las supermodelos más importantes de los años 90, supo reinventarse como empresaria y referente de estilo, construyendo una identidad estética basada en la elegancia atemporal y las prendas de calidad.

María Vázquez deslumbró con su último estilismo

Con el paso de los años, su imagen quedó asociada al llamado old money moderno o lujo silencioso, una tendencia que apuesta por la sofisticación sin estridencias. En esa línea, María Vázquez volvió a captar todas las miradas con un estilismo de inspiración folk que combina piezas clásicas con detalles románticos, una propuesta ideal para la temporada de otoño.

La combinación con la que María Vázquez se robó todas las miradas

Para esta ocasión, María Vázquez eligió un vestido midi de mangas cortas con estampado floral en una paleta de tonos lavanda, rosa empolvado, verde oliva y beige. La prenda, de silueta fluida y con una sutil abertura frontal, ganó estructura gracias a un cinturón ancho de cuero marrón que marcó la cintura y equilibró el conjunto.

El look folk de María Vázquez

El gran protagonista del look de María Vázquez fueron las bucaneras de cuero color chocolate, una elección que aportó carácter y un aire otoñal al delicado estampado floral. El contraste entre la suavidad del vestido y la fuerza del calzado dio como resultado un estilismo versátil, sofisticado y en sintonía con una de las combinaciones más vistas de la temporada.

Los detalles que completaron el estilismo de María Vázquez

Como complemento, María Vázquez sumó unas gafas de sol de gran tamaño con cristales en tono rosado y montura fina, un accesorio que aportó un toque glamuroso sin restarle protagonismo al outfit. También llevó un delicado collar que acompañó el escote con discreción y reforzó la estética refinada del conjunto.

La clave en la accesorización de María Vázquez

En cuanto al beauty look, María Vázquez lució el cabello con ondas suaves. El maquillaje, siguió la misma línea natural, con una piel fresca y labios en tono nude rosado. El resultado fue un estilismo folk chic que fusiona romanticismo, comodidad y elegancia, confirmando una vez más por qué María Vázquez continúa marcando tendencia dentro y fuera de las pasarelas.