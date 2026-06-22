Entramos a la cocina de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: ladrillos subway, muebles en madera y desayunador

Muchas celebridades están disfrutando de la Copa Mundial 2026, y de un viaje de lujo entre Estados Unidos, México y Canadá, siguiendo a la selección argentina en cada ciudad en la que se disputan para una nueva consagración de gloria. Entre hoteles de lujo y la bandera albiceleste, famosos como el clan Simeone se alejan de la comodidad de sus hogares para adentrarse de lleno en alentar a los jugadores. Sin embargo, al regresar, los espera su casa preparada para la funcionalidad, la calidez y la tranquilidad familiar. Eva Bargiela y Gianluca Simeone reorganizaron su propiedad, tras la llegada de su primer hijo, Faustino.

Los expertos en diseño de interiores no dudaron en destacar la casa de la modelo y el futbolista como uno de los ejemplos más claros para definir buen gusto, luminosidad y un estilo nórdico perfecto para la crianza de un bebé. Entre las postales que compartieron en redes sociales y la publicidad de objetos que llegaban para su hijo, Eva Bargiela y Gianluca Simeone abrieron sus puertas, y demostraron que la modernidad, por ejemplo de su cocina, dialoga directamente con la estética de su hogar.

Eva Bargiela, Gianluca y Faustino Simeone, alentando a la selección

Así es la cocina de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: estilo nórdico, moderno y funcional

Eva Bargiela y Gianluca Simeone conviven oficialmente desde mayo del 2025, y construyeron una casa ideal para que los dos pudieran conectarse con la naturaleza y mantener la tendencia actual. Sin embargo, y con la llegada de Faustino, debieron hacer algunas remodelaciones que los acercaron aún más al estilo nórdico y funcional, teniendo en cuenta el espacio que necesita el bebé para explorar. La cocina fue una de las habitaciones que sufrió cambios, y que sumó tendencias modernas que siguieron dialogando con la estética inicial.

La cocina mantiene un concepto abierto, integrándose de manera natural y fluida con el comedor y el área social de la casa, a través de un desayunador. Las sillas de madela dialogan con algunos accesorios de cocina del mismo material, marcando una clara estética cálida y unida la luz natural que ingresa a través de los ventanales. En el espacio, hay una predominación del blanco, sobre todo con los muebles claros, el estilo minimalista y con azulejos estilo subway blancos, y juntas oscuras, aportando un toque urbano y limpio. Como giro moderno a la casa más ligada con le bohemio, la estación de café se une a los electrodomésticos típicos, dandole una vuelta funcional, pero manteniendo la estética rústica.

La cocina de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

La reorganización de Eva Bargiela y Gianluca Simeone en su casa, tras la llegada de Faustino

La "nueva casa" de Eva Bargiela y Gianluca Simeone giró su organización y estilo a la llegada de Faustino. El bebé no solo agrandó al clan Simeone, sino que además generó una pizca de curiosidad que hizo que sus papás buscaran espacio para que él pudiera investigar el mundo. Es así como se encontraron con una remodelación de su hogar, caracterizada por un diseño sofisticado que fusiona el minimalismo moderno con el estilo "boho chic" . Es así como su propiedad de dos pisos se volvió un espacio de ambientes integrados, distribución funcional y una gran entrada de luz natural y conexión con el exterior y la privacidad.

Tanto el living como la cocina o el área central se caracterizan por fusionar la tecnología y lo moderno con los colores neutros, más ligados al estilo nórdico. Esto permite ambientes conectados de manera sutil por la entrada de luz, la calidez digna de una casa en tendencia y la privacidad que mantienen lejos de sus trabajos en la ciudad. El patio trasero cuenta con una galería techada, un amplio jardín y piscina, protegida para el bebé. Cada habitación se vuelve un santuario de descanso, decorado en tonos suaves, y deja en claro que la tendencia del nórdico es la perfecta para los que buscan tranquilidad y modernidad.

La casa de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

El estilo nórdico o escandinavo es un tipo de decoración tendencia que, teniendo como inspiración la vida en los países del norte de Europa , tiene como objetivo principal combatir la falta de luz natural y los inviernos largos mediante espacios luminosos, cálidos y muy funcionales. Es por eso que las celebridades argentinas, sobre todo las más unidas con la moda boho chic, decidieron apostar a esta tendencia que les permite conectar con la naturaleza en la tranquilidad de su hogar.

Para Eva Bargiela y Gianluca Simeone, todas sus habitaciones dialogan con esta búsqueda, pero la pieza de su bebé Faustino termina siendo uno de los rincones más especiales de la casa. La misma fue construida desde cero, con la idea de crear un ambiente tranquilo pero motivador para el pequeño, por lo que está diseñada con colores terrenales, paredes de dibujos de animales de bosque y un gran ventanal con cortinas marrones que da al jardín para conectar al bebé con la naturaleza.

La casa de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

De la misma manera, la cocina de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, a pesar de los agregados modernos y los toques en madera, se convierte uno de las habitaciones ejemplo que mantiene la estética del hogar. Esta casa construida y diseñada por ellos mismos los espera con la búsqueda de relajación, mientras la familia disfruta del Mundial y acompaña a Giuliano Simeone en su debut con la selección argentina.

A.E