Mery del Cerro volvió a dar cátedra de estilo con una fórmula versátil y sofisticada, que tiene como protagonistas a un vestido lencero y un blazer. Su apuesta demostró cómo vestir de día y de noche repitiendo dos prendas favoritas de la temporada.

Mery del Cerro mostró dos versiones de un look que marca tendencia esta primavera

Mery del Cerro encontró una fórmula de estilo que permite adaptar una misma dupla de tendencia a distintos momentos del día. La modelo apostó por dos versiones del vestido lencero y las combinó con blazers de terciopelo, una prenda que suma textura, elegancia y un aire sofisticado a cualquier conjunto. Con diferentes colores y detalles, la conductora demostró cómo llevar esta propuesta tanto en una salida diurna como en un evento nocturno.

El vestido lencero es una de las tendencias que continúa ganando terreno en el universo de la moda. Inspirado en la ropa de dormir, este diseño se caracteriza por sus géneros satinados, breteles finos, escotes delicados y detalles de encaje. Su versatilidad es una de sus principales virtudes: puede lucirse solo durante los días cálidos o combinarse con prendas de sastrería para construir estilismos con distintas improntas.

La fórmula de Mery del Cerro para vestir de día y de noche: vestido lencero y blazer

En su primera propuesta, pensada para el día o una salida de media tarde, Mery del Cerro eligió un vestido largo de satén rosa pastel con acabado brillante. El diseño presentó breteles finos, escote en V y aplicaciones de encaje floral en tono beige champagne que cruzaron en diagonal el torso y enmarcaron un profundo tajo en una de las piernas. Los detalles de inspiración romántica aportaron delicadeza y reforzaron la estética lencera de la prenda.

Para completar el conjunto, Mery del Cerro sumó un blazer sastrero de terciopelo marrón topo, que llevó apoyado sobre los hombros. La elección no fue casual: la textura cálida y de acabado mate del abrigo generó un interesante contraste con el brillo del satén. De esta manera, la artista logró equilibrar la sensualidad del vestido con una pieza de impronta clásica, ideal para darle un aire más relajado y sofisticado al estilismo.

La fórmula de Mery del Cerro para vestir de día y de noche: vestido lencero y blazer

Para la noche, en cambio, Mery del Cerro se inclinó por una versión más intensa de esta fórmula. El vestido lencero volvió a ser protagonista, pero esta vez en satén negro. El diseño contó con un escote en V delicadamente ribeteado con puntilla de encaje negro y un tajo lateral en la falda, también rematado con este detalle. Una apuesta que mantuvo la inspiración romántica, aunque con una estética más audaz y nocturna.

El abrigo elegido fue otro blazer de terciopelo, en este caso de tono azul petróleo oscuro y también llevado sobre los hombros. El contraste entre el negro profundo del vestido y la textura aterciopelada del azul aportó dramatismo y elegancia, sin necesidad de sumar demasiados elementos.

Vestido lencero y blazer de terciopelo: la dupla que funciona de día y de noche

Los looks de Mery del Cerro confirman el potencial de dos tendencias que encuentran en el contraste su mejor aliado. Por un lado, el vestido lencero aporta movimiento, brillo y delicadeza; por el otro, el blazer de terciopelo suma estructura, textura y una impronta sofisticada.

La clave está en elegir las tonalidades y los detalles adecuados para cada ocasión. Mientras que el rosa pastel y el marrón topo construyen una combinación suave y luminosa para el día, el negro y el azul petróleo proponen una alternativa más profunda y elegante para la noche.

Mery del Cerro apostó a la dupla que funciona de día y de noche

Así es la fórmula de Mery del Cerro para vestir de día y de noche: vestido lencero y blazer. La actriz demostró que no hace falta cambiar por completo de estilo para adaptar un outfit a diferentes momentos: alcanza con jugar con las texturas, los colores y las prendas protagonistas para conseguir dos versiones de un mismo look.