La nueva vida de Gimena Accardi, a un año de la separación de Nico Vázquez

A casi un año de anunciar el final de su relación con Nico Vázquez, Gimena Accardi atraviesa una etapa marcada por nuevos desafíos profesionales y un perfil mucho más reservado respecto de su vida privada. Aunque evita hacer declaraciones sobre su presente sentimental, la actriz sigue compartiendo con sus seguidores algunos momentos de su rutina.

Gimena Accardi

Recientemente Gimena Accardi publicó un carrusel de imágenes que retrata cómo vienen siendo sus días. El posteo llega cuando está por cumplirse un año de la separación del actor, con quien compartió 18 años de relación. Las postales reflejan un presente enfocado en el trabajo, la creatividad y el tiempo junto a las personas más cercanas.

Así es el presente de Gimena Accardi

Lejos de la polémica, Gimena Accardi ha dejado claro que gran parte de su energía está puesta en su carrera. Entre las imágenes que compartió aparecen postales en un set de grabación, además de distintas escenas del rodaje de Coneja Blanca, el nuevo proyecto audiovisual del que forma parte.

El presente profesional de Gimena Accardi

El presente profesional de Gimena Accardi

El álbum de Gimena Accardi también incluye fotografías detrás de cámara junto al elenco y momentos de reuniones con amigos, reflejando una etapa de disfrute personal y crecimiento. Sin hacer referencias a su vida amorosa, la actriz mostró una rutina atravesada por el trabajo, los encuentros con sus afectos y nuevas experiencias profesionales.

Así pasa sus días Gimena Accardi

La foto de Gimena Accardi con Seven Kayne que despertó rumores

Entre todas las imágenes que compartió Gimena Accardi, hubo una que no pasó desapercibida para sus seguidores, se trata de una fotografía en blanco y negro junto al músico Seven Kayne. En la postal, ambos posan frente a un espejo con un gesto de complicidad, una imagen que rápidamente volvió a alimentar las especulaciones sobre el vínculo que mantienen.

Gimena Accardi y Seven Kayne

Si bien ninguno de los dos confirmó públicamente un romance, desde hace varios meses comparten distintas publicaciones juntos en redes sociales. Esa cercanía volvió a generar comentarios entre sus seguidores, aunque ambos optaron por mantener la discreción y no hacer declaraciones sobre su relación.

Cómo fue la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se confirmó luego de 18 años de relación, en medio de una crisis que ambos atribuyeron al desgaste que venían atravesando desde hacía varios meses. En su momento, los actores explicaron que habían intentado recomponer el vínculo, incluso recurriendo a terapia de pareja, aunque finalmente decidieron ponerle fin a la historia que compartían.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

Con el paso de los días se conoció que el quiebre definitivo ocurrió después de que Nico Vázquez descubriera una infidelidad por parte de la actriz. Gimena Accardi reconoció el hecho y sostuvo que se trató de un desliz pasajero con una persona ajena al medio artístico. Pese a ello, ambos evitaron el enfrentamiento público y mantuvieron una postura respetuosa. Así, tras haber cerrado el capítulo con el actor, la intérprete demuestra una vez más que está concentrada en reconstruirse, enfocada en sus proyectos profesionales y personales.