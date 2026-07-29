Del top lencero a la falda escocesa: los looks súper chic de Gime Accardi en sus vacaciones por España

Gime Accardi compartió postales de su recorrido por distintas ciudades españolas y volvió a demostrar su pasión por la moda. Con faldas protagonistas, básicos atemporales y accesorios urbanos, la artista logró dos estilismos relajados que reflejan el espíritu del verano europeo y conquistó a sus seguidores de las redes.

Vacaciones con estilo: Gime Accardi deslumbró con dos apuestas fashionistas

Gime Accardi continúa disfrutando de unas vacaciones soñadas por España y volvió a conquistar a sus seguidores con sus looks. Fiel a un estilo relajado, femenino y actual, la actriz armó dos apuestas fashionistas para recorrer las calles de las ciudades españolas durante los días de calor.

En ambas propuestas, Gime Accardi apostó por prendas cómodas y versátiles, pero con detalles que elevaron cada look y los convirtieron en una fuente de inspiración para quienes buscan un guardarropa fresco sin resignar estilo. El primer look de inspiración coquette con guiños al estilo parisino se encuentra compuesto por un top lencero de encaje negro, una de las prendas que continúa siendo protagonista tanto en looks de día como de noche gracias a su aire romántico y sensual, y una minifalda de tiro alto en tono camel con estampado de lunares negros.

Gime Accardi

El diseño incorporó un delicado volante en el ruedo que aportó movimiento y reforzó la estética femenina del conjunto. Como accesorios, Gime Accardi sumó una gorra negra, una shoulder bag negra de cuero y joyería minimalista. El contraste entre una prenda lencera y complementos de inspiración urbana dio como resultado un estilismo moderno, relajado y con mucha personalidad.

El segundo look de Gime Accardi es mucho más casual, pero igual de perfecto para recorrer la ciudad. La protagonista fue una falda midi escocesa en tonos neutros, confeccionada en un tejido liviano y con un diseño asimétrico. A la misma la combinó con una musculosa blanca de escote redondo, una pieza básica que equilibró el protagonismo del estampado y reafirmó la tendencia de construir estilismos a partir de prendas simples y atemporales.

Gime Accardi

Para completar el outfit, Gime Accardi volvió a elegir una gorra oscura y una cartera. Como calzado, optó por botas texanas de caña media en tono negro. Una elección que no es casual ya que se trata de un zapato que continúa ganando terreno incluso durante el verano europeo gracias a su impronta western y su capacidad para transformar los looks más sencillos.

Effortless chic: la tendencia elegida por Gime Accardi para recorrer las calles de España

Con estas dos apuestas, Gime Accardi volvió a demostrar que domina a la perfección el effortless chic, una tendencia que busca combinar prendas básicas con piezas de mayor impacto para lograr estilismos naturales, cómodos y sofisticados.

Las faldas, tanto en versión mini como midi, se consolidan como las protagonistas del verano europeo y ella las incorporó con dos propuestas completamente distintas: una más romántica y nocturna, y otra de inspiración urbana y bohemia. Además, apostó por dos piezas básicas: un top lencero y una musculosa blanca de algodón, las cuales le permitieron armar outfits equilibrados y versátiles.

Gime Accardi

De esta manera, los looks súper chic de Gime Accardi en sus vacaciones por España conquistaron a sus seguidores de las redes sociales. El primer atuendo se encuentra protagonizado por un top lencero y una pollera corta con volados y lunares, ideal para la noche. El segundo se destaca por su falda escocesa combinado con una prenda básica, un estilismo con personalidad perfecto para el día.