Gime Accardi sorprendió al mostrar el retoque estético que se hizo en la cara, una decisión que generó expectativa entre sus seguidores, quienes siguen de cerca su estilo y su manera de cuidar la piel. La actriz eligió un procedimiento innovador que se destaca por su enfoque progresivo y que promete resultados visibles con el paso del tiempo.

La innovadora técnica que eligió Gimena Accardi para hacerse un retoque estético

Gime Accardi decidió realizarse un retoque estético en la cara que sorprendió a sus seguidores, principalmente por su técnica innovadora. A diferencia de los métodos tradicionales, apunta a potenciar la firmeza natural del rostro. Con esta elección, la artista refuerza su interés por tratamientos no invasivos que acompañan su día a día.

Gime Accardi

A través de su cuenta de Instagram, la ex Casi Ángeles impactó a todos al revelar el tratamiento estético que se realizó en el rostro, explicando con detalle en qué consiste y cuáles son sus beneficios. En sus historias mostró cada paso del procedimiento, detallando por qué lo eligió y bromeó: “¿Quién te hizo la carita?”.

En reiteradas ocasiones, Gime Accardi se pronunció a favor de los tratamientos no invasivos, y en esta oportunidad optó por probar una técnica innovadora llamada Sculptra. Según detalló, “Es un tratamiento bioestimulador inyectable suizo a base de ácido poliláctico que estimula la producción natural de colágeno”.

Tratamiento estético Gime Accardi

Además, aclaró que se lo realizó con el dermatólogo que la atiende desde hace más de 12 años, reforzando la importancia de acudir a profesionales especializados. “Yo amo estos tratamientos porque le tengo pánico a los rellenos. Siempre que se hagan este tipo de procedimientos, procuren caer en manos de médicos especialistas que trabajen con productos de calidad”, comentó.

El tratamiento progresivo, no invasivo y seguro que se realizó Gime Accardi

Por otro lado, Gime Accardi explicó que los resultados del Sculptra no son inmediatos, ya que el proceso depende de la producción natural de colágeno del cuerpo. “El Sculptra mejora la firmeza y el volumen de la piel de manera progresiva y duradera. Recién al mes y medio se empiezan a ver los resultados porque, al no ser un relleno inmediato, es el tiempo que lleva la producción natural de tu propio colágeno”, reveló en sus redes sociales.

Gime Accardi

Además del procedimiento facial, la artista reveló que aprovechó la ocasión para realizarse un tratamiento dúo de láser en los labios. “Es una combinación de dos tecnologías láser para estimular el colágeno propio, dar volumen natural y mejorar la calidad y la tonalidad de la boca. Le da brillo, luminosidad y un volumen natural”, detalló.

El testimonio de Gime Accardi refleja una tendencia creciente entre quienes buscan tratamientos estéticos que potencien la belleza natural sin recurrir a métodos invasivos. En este caso, la actriz eligió una técnica que estimula la regeneración propia del organismo, lo que la diferencia. Además, la elección de la presentadora pone en relieve la importancia de la información y la transparencia en torno a los procedimientos estéticos.

Gime Accardi

Gime Accardi sorprendió al mostrar el retoque estético que se hizo en la cara, una elección que se suma a su estilo de cuidado personal y que refleja la búsqueda de alternativas que acompañen la belleza natural con resultados progresivos. Con esta experiencia, la actriz dejó en claro que prefiere tratamientos no invasivos bajo la guía de profesionales especializados.

VDV