Gimena Accardi confirmó su nuevo romance: las fotos

En las últimas horas, Gimena Accardi sorprendió a sus seguidores al confirmar su nuevo romance a través de las redes sociales. Con una serie de imágenes en las que se la ve feliz y muy enamorada, la actriz puso fin a las especulaciones sobre su presente sentimental y dejó en claro que su corazón volvió a tener dueño. Fiel a su estilo, lo hizo de manera sutil, pero contundente que no dejó lugar a dudas.

El nuevo novio de Gimena Accardi

Desde hacía varios meses, a Gimena Accardi se la vinculaba sentimentalmente con el músico Joaquín Cordovero, conocido popularmente como Seven Kayne, su compañero de trabajo en TILF, la serie vertical que protagonizan juntos. Aunque en reiteradas oportunidades ambos desmintieron los rumores, también supieron alimentarlos con guiños y comentarios que dejaban abierta la puerta a las especulaciones, sin llegar a confirmar el vínculo.

Gimena Accardi y Seven Kayne | Instagram

“Estoy soltera (...) y para llegar a ‘esa’ instancia con una persona me tiene que gustar mucho y, para eso... ¡Me pongo de novia!”, había expresado semanas atrás en Las Chicas de la Culpa (eltrece), donde mantuvo una postura ambigua frente a las versiones sobre su vida amorosa. En paralelo, los viajes compartidos, las salidas nocturnas y los paseos por distintos destinos no hicieron más que alimentar las versiones de romance entre ambos, llevando a sus seguidores a intensificar el shippeo.

Gimena Accardi | Instagram

Sin embargo, fue a mediados de abril cuando la actriz comenzó a dar las señales más claras de que su corazón tenía dueño y era, nada menos, que el cantante. Aunque Accardi nunca hizo una confirmación explícita, las imágenes con las que acompañó una de sus publicaciones este miércoles 17 de junio en su cuenta personal de Instagram resultaron más que elocuentes: en una de ellas se los puede ver tomados de la mano mientras comen hamburguesas. En otra de las postales se la ve a ella mirándolo de manera tierna, mientras él la registra con su cámara en su teléfono celular.

Gimena Accardi junto a Seven Kayne | Instagram

Seven Kayne y Gimena Accardi ya no se esconden

En una entrevista concedida en marzo para el programa de espectáculos Puro Show (eltrece), Gimena Accardi y Seven Kayne habían desmentido su romance asegurando que solo se trataba de una relación laboral que terminó en una amistad. “Se habló mucho de nosotros, pero bienvenido sea”, dijo la intérprete. En esa línea, el rapero mostró su asombro por la repercusión mediática. “Subimos una foto y salió en la tele. Yo quería creerme actor, no un escándalo”, comentó en aquel entonces.

Pese a la diferencia de edad entre ambos, la ex de Nico Vázquez resaltó: “A mí no me molestaría estar con alguien más joven, para nada”, pero dejó en claro: “Yo estoy sola, más soltera que nunca. Estoy muy bien como estoy”. Días más tarde, las apariciones en sus historias de Instagram mostraron cómo ese cariño fue creciendo al punto tal de compartir actividades y rutinas que trascienden una mera relación de amistad o de ser compañeros de trabajo.

Con estas imágenes, Gimena Accardi y Seven Kayne terminaron de confirmar un romance que crece lejos del foco mediático y se consolida en la intimidad. Todo indica que la realidad terminó superando a la ficción, tal como lo reflejan los actores que se conocieron durante las grabaciones de TILF, la serie de tono erótico y dramático que protagonizan juntos y que, inesperadamente, habría sido el escenario donde nació esta historia de amor.