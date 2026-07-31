La cita musical de Gimena Accardi y Seven Kayne en Madrid: los looks que eligieron

Gimena Accardi y Seven Kayne compartieron una salida especial en Madrid, donde se mostraron juntos disfrutando de Ye, también conocido como Kanye West. La ocasión se convirtió en un momento destacado por los estilos que eligieron, cada uno con una impronta marcada que reflejó personalidad y tendencia. En medio de un ambiente vibrante, la pareja se dejó ver con atuendos que captaron la atención y sumaron un toque de moda a la velada.

Gimena Accardi y Kanye West se lucieron en Madrid para el concierto de Ye

En las últimas horas, Gimena Accardi sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde Ye ofreció un show multitudinario. Entre sus publicaciones destacó un video junto a Seven Kayne, en el que ambos mostraron los looks elegidos para disfrutar de esta cita musical. La actriz y el cantante se convirtieron en protagonistas de la noche no solo por su presencia, sino también por la manera en que sus estilos reflejaron personalidad y tendencia.

Las imágenes que compartió la actriz en las redes sociales dejaron ver el look total black que eligió para lucir durante la velada. Su atuendo estaba compuesto por un mono sin mangas, que combinó sensualidad y practicidad. El diseño se destacó por un escote en V profundo con caída drapeada, unido en el centro del pecho por un detalle metálico dorado que aportó un toque de lujo y rompió la monocromía. El pantalón que utilizó se destacó por una franja blanca vertical que sumó dinamismo y acentuó la silueta.

Además, Gimena Accardi completó su elección con una gorra oscura, botines de caña media con inspiración western y accesorios mínimos, logrando un estilo urbano pero funcional, ideal para un concierto. Por su parte, Seven Kayne apostó por un conjunto oversized en gris lavado de la marca Gods Brand. La remera y el short a juego llevaron el logo en rosa chicle, acompañado de la frase “Designed to Perform” en la espalda, reforzando la identidad urbana del look.

Gimena Accardi en el concierto de Ye

El cantante sumó un bucket hat con print de rostros, doble cadena de plata y zapatillas blancas con detalles en rosa, logrando un estilo relajado, perfecto para un artista que asiste al show de otro referente. La dupla se mostró cómoda y segura, cada uno con un estilo propio que dialogó con el universo estético de Ye, cargado de minimalismo, contraste y actitud. La ex Casi Ángeles apostó por un look de impacto visual y femenino, mientras que el cantante se inclinó por el streetwear con sello de marca, confirmando que la moda también es parte del espectáculo.

Gimena Accardi y Seven Kayne confirmaron su relación tras meses de rumores

La aparición conjunta en Madrid no fue casualidad. En las últimas semanas, Gimena Accardi y Seven Kayne habían sido vistos en distintos eventos, pero fue en esta ocasión cuando decidieron mostrarse abiertamente como pareja. Las imágenes compartidas por la actriz en sus redes sociales dejaron en claro que la relación ya no es un secreto y que ambos disfrutan de compartir momentos tanto en la vida cotidiana como en grandes citas musicales.

Gimena Accardi y Seven Kayne

La confirmación de la relación llegó después de meses de especulaciones en torno a la vida sentimental de la artista, quien atravesó un período de cambios personales y profesionales. La actriz eligió mostrar su nueva etapa con naturalidad, sin declaraciones públicas, pero con gestos claros que hablan por sí mismos. La complicidad con el cantante se reflejó en las fotos y videos, donde se los vio sonrientes y relajados, compartiendo una cena en conjunto donde se vio una frase que decía: “Directo al corazón”.

La cita en Madrid funcionó como escenario perfecto para oficializar la relación. Entre música, moda y un ambiente internacional, Gimena Accardi y Seven Kayne confirmaron que están juntos y que disfrutan de compartir experiencias. La noticia generó una ola de comentarios y reacciones por parte de los seguidores de la pareja. La pareja transmite una conexión que se apoya en intereses compartidos y en la manera en que aprovechan de acompañarse mutuamente, sin necesidad de grandes gestos ni declaraciones.

Gimena Accardi y Seven Kayne

Gimena Accardi y Seven Kayne se mostraron en Madrid con un estilo que combinó moda y música en un mismo escenario. La elección de sus atuendos marcó presencia y aportó personalidad a una velada que reunió a miles de personas en torno a un espectáculo internacional. Con detalles pensados para destacar, ambos dejaron ver una faceta compartida que suma interés a su vínculo y que se integra de manera natural al contexto artístico.

VDV