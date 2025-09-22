Giselle Lázzari: la escenógrafa que vistió de magia el universo de CARAS MODA

En una noche donde cada detalle brilló con luz propia, hubo un espacio que se volvió el epicentro de miradas, flashes y elegancia: el photo opportunity de CARAS MODA. Detrás de ese universo escenográfico que conjugó historia, modernidad y sofisticación estuvo ella, Giselle Lázzari, la decoradora estrella de la velada, quien asumió el desafío de transformar el Palacio Reconquista en un escenario de ensueño.

Con una visión que fusiona el arte de la moda y el lenguaje teatral, Lázzari creó una atmósfera que se integró con naturalidad al estilo arquitectónico del palacio, sin opacar el verdadero desfile, sino realzándolo. “Mi mayor desafío era lograr un fondo que pueda enmarcar los modelos de todos los diseñadores sin competirles visualmente, sino todo lo contrario: haciéndolos brillar”, confiesa.

Su apuesta estética se basó en texturas imponentes, monocromías que generaban impacto visual inmediato y un juego de luces pensado al milímetro para que cada invitado, cada fotógrafo y cada look encontraran su instante perfecto. El resultado fue un espacio que no sólo acompañó la pasarela, sino que se convirtió en protagonista de cientos de postales que circularon por las redes y medios.

Consciente de que la escenografía es un arte que potencia y no compite, Lázzari desplegó un diseño que elevó la experiencia sensorial de la noche: telones negros plegados de espíritu teatral, líneas depuradas y una impronta sofisticada que conectó con la esencia de CARAS. “Cuando uno brilla, brillamos todos”, dice, y lo suyo fue, sin dudas, un destello que iluminó toda la gala.