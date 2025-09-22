El desgarrador pedido de Daniela Celis por Thiago Medina y sus hijas con un recuerdo: "No dejes a estas criaturas sin su padre"

Desde el 12 de septiembre, Thiago Medina se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras un accidente que sufrió al momento que se trasladaba en su moto. Su cuadro de salud es grave y debió ser intervenido quirúrgicamente dos veces. En este contexto, sus seres queridos lo acompañan y piden por su recuperación. Y en las últimas horas, Daniela Celis, además de informar el estado de salud de su expareja, compartió un video con el que hizo un especial pedido por sus hijas.

El pedido de Daniela Celis

En los últimos días, la salud de Thiago Medina es una de grandes preocupaciones en el mundo del espectáculo. El joven de 22 años atraviesa un delicado cuadro, tras ser embestido por un auto cuando se trasladaba en su moto. Daniel Celis es una de las personas que lo acompaña día a día en el hospital y pidiendo a sus seguidores que envíen sus oraciones para quien fue su pareja y es el padre de sus dos hijas.

En este contexto, este 21 de septiembre compartió en Instagram un recuerdo, que en estos momentos se convierte en una anhelada situación para que se repita. El clip que data del Día de la Primavera del 2024 muestra a Thiago llegando al hogar familiar con tres ramos de flores amarillas, una para Daniela y las otras dos para sus hijas. Con este gesto, la ex Gran Hermano mostró la relación de padre e hijas.

Pero además, pidió "Un día como hoy, el año pasado. Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre. Te lo imploro". De esta forma, la joven dejó en claro que vive momentos de gran angustia, pensando en la posibilidad que sus hijas, de 18 meses de vida, se queden sin la presencia de su papá. De inmediato, Daniela recibió palabras de aliento de sus seguidores.

Asimismo, momentos previos a esta publicación había informado sobre la evolución del cuadro de su expareja. "Thiago se encuentra estable. Con asistencia respiratoria mecánica, permanece sedado. Sin drogas para la presión”, detalló en una historia de Instagram."Les queremos contar que el órgano más afectado son sus pulmones. Es un día a día su evolución. Pedimos sanación del cielo para que mejoren. La cirugía del tórax y el abdomen viene evolucionando de forma positiva" indicó y finalizó pidiendo que continúen con la oración para el joven.

Una vez más, desde aquel 12 de septiembre, Daniela Celis utilizó sus redes sociales para evidenciar la relación que Thiago Medina tiene con sus hijas, las dos pequeños que lo esperan en su hogar para crecer su lado.