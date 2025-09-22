Robo en la casa de Pampita: qué se llevaron de la caja fuerte de la modelo

Este fin de semana, delincuentes ingresaron a la casa de Carolina “Pampita” Ardohain, ubicada en el sofisticado barrio porteño de Barrio Parque, donde forjaron las aberturas, ingresaron a la vivienda y robaron la caja fuerte, según trascendió en las últimas horas. La modelo, que se encuentra de viaje en Europa, habría recibido la noticia por teléfono luego de que la policía iniciara una investigación de oficio para dar con las causas exactas del hecho y hacer un inventario de lo sustraído.

La noticia fue brindada hoy a primera hora del día por el ciclo "Rotativo del Aire" de Radio Rivadavia asegurando que los efectivos policiales se encuentran rastreando las cámaras de seguridad para poder establecer la identidad de los malvivientes y el modus operandi para consumar el hecho.

El contenido de la caja fuerte de Pampita

De acuerdo con las primeras hipótesis extraoficiales, se estima que los ladrones ingresaron a la casa de Pampita por la zona del jardín, donde se encuentra una obra en construcción ya que la puerta de ingreso no habría sido forzada. Además, este inmueble se emplaza en una exclusiva zona que está rodeada de embajadas y con una exhaustiva custodia de seguridad privada.

Según la información preliminar, los delincuentes habrían sustraído dinero en efectivo, joyas exclusivas y objetos de gran valor adueñándose de un jugoso botín. No obstante, la top model, hasta el momento, no salió a brindar declaraciones públicas al respecto, aunque se conoció que, al momento del robo, no había ningún integrante de su familia en el interior.

La conductora se encuentra de viaje en Madrid participando de la Semana de La Moda, siendo una de las embajadoras de una sofisticada marca de perfumes. Esta ausencia fue aprovechada por los peligrosos sujetos que lograron vulnerar todos los focos de seguridad para perpetrar el ilícito sin ser descubiertos.

En enero de 2024, Pampita adquirió esa vivienda en Barrio Parque, situada en la calle Juez Tedín al 2900, considerado uno de los lugares más modestos de la ciudad de Buenos Aires. La arquitectura del lugar responde a un estilo señorial y su casa es un ejemplo perfecto de ello: de estilo antiguo, pero con estilo contemporáneo, la locación cuenta con un amplio living comedor abierto que conecta con el patio trasero mediante amplios ventanales. Pisos de mármol y habitaciones espaciosas conforman un sitio ideal para desarrollar las actividades propias de una familia numerosa.

Se espera que Pampita se pronuncie al respecto de este hecho que la sacudió de lleno convirtiéndola en una víctima más de la inseguridad. Hasta el momento, se desconoce su fecha de regreso al país, para que sea ella misma la que realice el conteo de sus pertenencias robadas.

