Los looks de María Vázquez y Adolfo Cambiaso en el cumpleaños de 15 de su hija, Myla: del total black al jean descontracturado

Este domingo, las redes sociales de María Vázquez se llenaron de videos y fotos de lo que fue la celebración de la fiesta de 15 de su hija Myla. La heredera de Adolfo Cambiaso eligió un vestido fuera de lo común dejando atrás los extravagantes corset y polleras de tul, para lucir un fino diseño ajustado al cuerpo con falda corta al que complementó con joyas que colgaban cuidadosamente de su cuello y un make up bien natural. Pese a que ella era la homenajeada de la noche, sus padres también sacaron su lado fashionista para hacer que la velada sea un evento de ensueño.

Myla y María Vázquez | Instagram

El look de María Vázquez para el cumpleaños de 15 de Myla

La modelo María Vázquez es reconocida desde hace décadas por pertenecer al mundo de la moda y a sus gestiones en la industria empresarial de este rubro. La fashionista se destaca por ser una de las personalidades más influyentes en el ambiente por lo que sus estilos se convierten en una fuente de inspiración constante. En esta oportunidad, eligió un look total black combinando una camisa de seda con mangas largas estilo globo, en la parte inferior, un pantalón de cuero ajustado que le permitió mantenerse cómoda durante todos los momentos de la fiesta de Myla.

El peinado fue sumamente sutil: su clásico peinado de cabello suelto con leves ondas que le aportaron movimiento. En cuanto al maquillaje, apostó por un tono clean que resalta la belleza natural asentando la atención en su laminado de cejas, una tendencia que va en aumento.

El look de Adolfo Cambiaso para el cumpleaños de 15 de Myla

El polista Adolfo Cambiaso bailó el vals con la quinceañera con un look cien por ciento descontracturado. Al igual que la conductora, utilizó prendas clásicas que son aptas para cualquier tipo de celebraciones. Para ello, recurrió a un jean azul clásico de corte recto, un buzo negro y unas zapatillas total white. Lejos de los sofisticados trajes sastres de saco, pantalón, camisa y corbata, el deportista apostó a la comodidad para disfrutar de una noche única.

A ambos padres se los vio sumamente emocionados y cómplices con la menor del clan. Sin dejar de lado el glamour y la elegancia que los caracteriza como personalidades influyentes, la pareja fue testigo de un hito en la vida de la adolescente sin robarle protagonismo y teniéndola como figura central de los festejos. Ellos, en cambio, fueron el equilibrio perfecto utilizando diseños clásicos que no pueden faltar en ningún armario.

Cabe destacar que tanto María Vázquez como Adolfo Cambiaso se mantienen en los márgenes de los focos mediáticos con perfiles reservados. Sin embargo, una de las características que sostuvieron a lo largo de su vida conyugal fue la preferencia por la discreción, los festejos íntimos y la ruptura de protocolos en cuanto a los festejos tradicionales.

NB