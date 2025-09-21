domingo 21 de septiembre del 2025
En vivo
ASTROLOGíA Hoy 23:24

Horóscopo de hoy 22 de septiembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Te contamos qué te deparan los astros para los 12 signos zodiacales.

Horóscopo
Horóscopo | Pexels

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 22 de septiembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 22 de septiembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El lunes arranca con bastante energía, pero ojo con la ansiedad. Querés resolver todo ya y no todo depende de vos. Si bajás un cambio, las cosas salen mejor.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Se te viene un día tranqui si no te enganchás con discusiones ajenas. La clave va a estar en mantener tu rutina y darte un gusto chiquito, aunque sea un cafecito en paz.

Horóscopo de hoy 23 de julio de 2024: signo por signo, qué dicen los astros
Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza va a estar a mil, con ideas que aparecen de golpe. Buen día para charlar y convencer a otros, pero no te disperses porque podés dejar cosas a medias.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La sensibilidad está a flor de piel. Podés tener un lunes bastante emocional, pero si lo usás para conectar con alguien querido, te va a hacer bien. Evitá encerrarte.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Se te viene un día de protagonismo: alguien te busca o te reconoce en algo que hacés bien. Aprovechá para mostrar tu confianza, pero sin pasarte de rosca con el ego.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Arrancás con mil detalles en la cabeza y eso te puede poner medio nervioso. Organizarte es clave, pero no te castigues si algo no sale perfecto.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Se activa tu costado social. Vas a tener ganas de charlar, armar planes y estar rodeado de gente. Buen momento para escuchar más que hablar.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición está finísima este lunes. Ojo, porque podés darte cuenta de cosas que otros no ven. Usalo a tu favor, pero sin volverte paranoico.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La energía te empuja a moverte, cambiar de aire o planear algo distinto. Aunque sea un paseo corto, te va a dar el envión que necesitás.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Hay temas de laburo o responsabilidades que te van a ocupar la cabeza. Lunes intenso, pero si ponés foco, avanzás un montón. No te olvides de descansar.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

El día te trae ganas de aprender algo nuevo o encarar un proyecto distinto. Es buen momento para probar, aunque sea en chiquito.

Horóscopo de hoy 26 de julio de 2024: signo por signo, qué dicen los astros
Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tus emociones están bastante fuertes y podés sentirte más vulnerable. Está bien pedir apoyo si lo necesitás. También es un buen día para soltar lo que ya no suma.

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en