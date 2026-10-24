Griselda Siciliani elevó el dot core con una chaqueta amarilla que será furor este verano

Griselda Siciliani volvió a demostrar que una sola prenda puede convertirse en la protagonista de un look. Desde Uruguay, donde se encuentra grabando la segunda temporada de Menem, la actriz compartió en sus historias de Instagram una selfie con una chaqueta amarilla pastel con lunares negros, una combinación que renueva el estampado clásico y se suma al furor del dot core.

Griselda Siciliani

Griselda Siciliani elevó el dot core con una chaqueta amarilla pastel que será furor este verano

Griselda Siciliani eligió elevar al máximo la tendencia dot core durante una entrevista con el conductor uruguayo Orlando Petinatti. En la imagen que compartió en las redes sociales, llevó la chaqueta abotonada hasta el cuello, con un corte amplio y mangas holgadas que le dieron una impronta relajada. El amarillo suave aportó luminosidad, mientras que los lunares negros generaron un contraste marcado y convirtieron el estampado en el centro de todas las miradas.

Griselda Siciliani y una nueva forma de llevar el dot core



El estilismo se completó con anteojos de sol negros de formato geométrico, aros dorados de gran tamaño y el pelo largo, oscuro, con flequillo recto. Los accesorios reforzaron el carácter del conjunto y sumaron un guiño retro, en sintonía con una tendencia que recupera uno de los motivos más reconocibles de la moda y lo adapta a nuevas combinaciones.

Tendencia dot core: las famosas que imponen el estampado estrella del verano

El dot core tiene a los lunares como protagonistas y esta temporada aparece en distintas versiones, desde vestidos al cuerpo y faldas con volumen hasta camisas, tops y prendas de abrigo. Figuras como Antonela Roccuzzo, Lali Espósito, Nequi Galotti, Flor Jazmín Peña y Anita Espasandin también incorporaron este estampado a sus looks, con propuestas que van de lo urbano a lo más elegante.

Antonela Roccuzzo, Lali Espósito y Nequi Galotti imponen la tendencia dot core.

En el caso de Griselda Siciliani, la elección de una chaqueta amplia en amarillo pastel demuestra que no hace falta recurrir a un vestido para sumarse a la tendencia. Una prenda con personalidad puede transformar un conjunto sencillo y funcionar tanto para una salida informal como para una ocasión en la que se busca un detalle distintivo.

Los lunares, además, permiten jugar con distintas escalas y paletas. Sobre una base clara, como la que eligió la actriz, el contraste con el negro resulta contundente sin perder frescura. De cara al verano, las prendas estampadas se perfilan como una alternativa para renovar el guardarropa y darle protagonismo a los clásicos con una mirada actual.