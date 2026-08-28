El impactante look de Dolores Trull para ver a Griselda Siciliani en BOÎTE: corset de encaje y sastrería

Dolores Trull estuvo presente en una de las funciones de BOÎTE, el espectáculo protagonizado por Griselda Siciliani y Carlos Casella que se presenta en La Trastienda. La propuesta, que combina música, actuación, sensualidad y humor, reúne cada semana a distintas figuras que se acercan para disfrutar de una noche diferente.

Griselda Siciliani y Carlos Casella en BOÎTE

En esta oportunidad, Dolores Trull asistió junto a su marido, Alejandro Pueyrredón, y compartió la velada con otras personalidades como Eva Bomparola y Catalina Solá Duggan, Sandra Hiller junto a su pareja, Lucila Sperber y Germán Geller, y el relacionista público Wally Diamante. Para la ocasión, la modelo eligió un estilismo de impronta nocturna que combinó una pieza de inspiración lencera con una prenda de sastrería.

El estilismo de Dolores Trull que se robó todas las miradas

Dolores Trull llevó un corset negro de inspiración lencera, con escote corazón, tirantes finos y recortes en el centro. El diseño concentró el costado más sensual del estilismo, pero encontró un contrapunto en la elección de la prenda inferior. En lugar de acompañarlo con otra pieza ceñida, la modelo apostó por un pantalón que equilibró las proporciones y le dio al conjunto una impronta más sofisticada.

Sandra Hiller y Dolores Trull en BOÎTE

El pantalón se destacó por su intenso tono marrón chocolate, una elección que aportó calidez a una propuesta dominada por colores oscuros. Así, la combinación de negro y chocolate se convirtió en uno de los grandes aciertos del estilismo, con una paleta nocturna que se alejó del clásico total black.

Los detalles que complementaron el estilismo de Dolores Trull

La elección del marrón chocolate permitió que Dolores Trull se alejara del clásico total black sin abandonar una paleta oscura. El tono aportó calidez al conjunto y, bajo las luces del lugar, adquirió diferentes matices que resaltaron la textura y la caída del pantalón. Como complemento, la modelo llevó una clutch rectangular en blanco y negro de líneas simple.

Sandra Hiller, Lucila Sperber, Alejandro Pueyrredón y su esposa, Dolores Trull en BOÎTE

El calzado estuvo compuesto por sandalias a juego, una elección que mantuvo la conexión con el corset y permitió conservar una apariencia liviana pese al volumen del pantalón. Dolores Trull completó el look para la noche porteña con pendientes largos, el cabello peinado hacia atrás y un maquillaje de aspecto natural, dejando que las prendas fueran las principales protagonistas de la propuesta.