Florencia Bas, la esposa de Ricardo Darín, sorprendió a Griselda Siciliani en el teatro: “Amo y admiro”

Ricardo Darín y Florencia Bas conforman una de las parejas más consagradas del ambiente artístico argentino. Siempre que tienen oportunidad, disfrutan de las distintas propuestas culturales que ofrece Buenos Aires. Esta vez, eligieron asistir a Boîte, el espectáculo teatral protagonizado por Griselda Siciliani y Carlos Casella, una propuesta que combina música, actuación, humor, sensualidad y elementos de cabaret, con una estética inspirada en los antiguos cabarets de los años 70. Fascinada con la puesta en escena, la esposa del productor no dudó en dedicarle un especial mensaje a la actriz a través de sus redes sociales.

El inesperado mensaje de Florencia Bas, la esposa de Ricardo Darín, a Griselda Siciliani

La Trastienda fue el escenario elegido para reunir a grandes figuras del espectáculo nacional. Allí estuvo Florencia Bas, esposa de Ricardo Darín, quien no quiso perderse Boîte, el musical protagonizado por Griselda Siciliani y Carlos Casella. Maravillada por la propuesta, así como por el talento vocal y actoral de la intérprete, la productora compartió su admiración a través de Instagram y le dedicó un sentido mensaje.

Ricardo Darín y Florencia Bas | Instagram

“Lo que disfrutamos anoche. Lo que los amo y admiro. Goce”, escribió la mamá de Clara y el Chino Darín en sus historias de 24 horas, donde compartió un reel con algunas imágenes de la exclusiva puesta en escena. Las funciones tienen lugar en uno de los espacios culturales más emblemáticos de Buenos Aires y cuentan con una característica particular: el ciclo fue pensado para ofrecer apenas quince presentaciones.

La propuesta, de carácter limitado, suma un atractivo especial para quienes buscan disfrutar del espectáculo antes de que baje el telón. En este contexto, el matrimonio vio una noche a puro arte y fueron parte de un público que no quiso dejar pasar la oportunidad de acompañar a la protagonista de Envidiosa y la serie biográfica de Moria Casán en esta nueva apuesta sobre el escenario.

El mensaje de Florencia Bas a Griselda Siciliani | Instagram

La amistad de Griselda Siciliani y la familia Darín

Griselda Siciliani y Florencia Bas, junto a Ricardo Darín, mantienen un vínculo de amistad que data de varios años. En 2019, ambas familias coincidieron en Punta del Este y compartieron distintas jornadas junto a sus respectivos seres queridos. A nivel público, además, suelen intercambiar muestras de cariño y afecto. Una de ellas ocurrió cuando Griselda se sumó a la ola de saludos por los 35 años de matrimonio de Ricardo y Florencia. En redes sociales también pueden encontrarse comentarios, emojis y breves mensajes que dejan en evidencia la buena relación que mantienen desde hace tiempo.

Por otra parte, la presencia de los Darín-Bas en distintos espectáculos da cuenta de su interés por acompañar propuestas culturales y creativas. El matrimonio suele elegir obras y puestas de diferentes estilos para disfrutar de una salida, especialmente aquellas que reúnen talento, originalidad y una mirada artística particular. Días atrás, Ricardo y Florencia asistieron a una función de la comedia francesa Berlín Berlín en plena calle Corrientes, en el Teatro Apolo, y ahora volvieron a apostar por una propuesta diferente al acercarse a Boîte.

Ricardo Darín y Florencia Bas | Instagram

Siempre atentos al talento y al carisma de los artistas argentinos, Florencia Bas y Ricardo Darín volvieron a demostrar su cercanía con el ambiente cultural local al acompañar a Griselda Siciliani y Carlos Casella en su propuesta teatral a través de este musical. Con su presencia y sus palabras de admiración, la pareja no solo disfrutó del espectáculo, sino que también tuvo un gesto de reconocimiento hacia el trabajo de los artistas.