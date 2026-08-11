Margarita, la hija de Adrián Suar y Griselda Siciliani, acompañó a su papá en el estreno de su nueva película

El mundo del espectáculo local vivió una noche de gala este lunes en el shopping Dot Baires. Entre el desfile de figuras y el clima de celebración, la presencia de Margarita Kirzner resultó una de las más comentadas por los fotógrafos e invitados.

La joven, hija de Adrián Suar y la talentosa actriz Griselda Siciliani, decidió apoyar a su padre en un evento clave para su carrera. Su aparición en el preestreno de "Yo, Narciso" demostró una vez más el vínculo estrecho que mantienen, más allá de la exposición pública y los compromisos laborales del productor.

Adrián Suar y su hija Margarita.

Margarita Kirzner: Un estilo con mucha personalidad

Margarita Kirzner acaparó los flashes con un look que reflejó a la perfección las tendencias actuales para su edad. Para la ocasión, optó por un outfit casual y moderno compuesto por un sweater tejido en tono azul oscuro, combinado con un jean de corte holgado que le aportó un aire desenfadado. Completó su vestimenta con un cinturón de cuero que marcaba su cintura y un detalle en el cuello que coronó su elección estética.

Margarita acompaño a su papá en el estreno.

A sus 14 años, Margarita elige con cuidado sus apariciones públicas. En esta oportunidad, su imagen fresca y natural contrastó con la elegancia sobria de Adrián Suar, quien eligió su clásico look de saco negro, remera al tono y pantalones ajustados. Ambos se mostraron cómplices y sonrientes frente a las cámaras, disfrutando de un momento distendido en medio de la vorágine mediática que suele rodear a este tipo de lanzamientos cinematográficos.

El regreso de la dupla Suar-Oreiro y el orgullo familiar

La velada tuvo como eje central el estreno de "Yo, Narciso", una comedia que marca el reencuentro actoral de Adrián Suar y Natalia Oreiro tras más de una década de distancia profesional. En esta historia, Oreiro interpreta a Rocío Flores, una socióloga que se propone investigar el narcisismo contemporáneo y elige como sujeto de estudio a Máximo Rey, un exitoso y carismático cirujano plástico encarnado por el actor. El filme explora con humor los vínculos, las redes sociales y la obsesión por la imagen personal en la sociedad actual.

Natalia Oreiro, Moria Casán y Adrián Suar encabezan el film "Yo, Narciso".

El elenco de esta nueva apuesta de producción nacional se completa con nombres de gran trayectoria como Eleonora Wexler, Sofía Morandi, Andy Chango, Julieta Zylberberg y la participación especial de Moria Casán.

Sin embargo, más allá de las luces del set y las expectativas de taquilla, el momento más íntimo de la noche lo protagonizó el propio productor junto a su hija. Adrián Suar reafirmó que su rol más importante transcurre fuera de las pantallas, compartiendo sonrisas y complicidad con Margarita, quien se consolidó como su mejor compañía en una velada inolvidable.

Fotos: Prensa Vanesa Bafaro.