Histórico encuentro entre los Reyes de España y los Príncipes de Mónaco

En el marco de la agenda conjunta entre los reyes Felipe y Letizia con Alberto II y Charlène de Mónaco, el lunes 1º, el rey abrió las puertas del Palacio de la Zarzuela al príncipe monegasco con gestos de afecto, para asistir al “8º Foro de los Artistas de Mónaco” y “Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida”, las exposiciones con memorativas del 150º aniversario de la apertura de la primera misión diplomática entre ambos países que se instalaron en el Real Jardín Botánico.

El Rey Felipe junto a la princesa Charlene.

Charlène y Letizia, muy cercanas: sus looks

La Reina de España se mostró muy pendiente de la princesa en su primera visita al suelo español y la guió en su caminata dentro del palacio. La exnadadora lució un vestido de guipiure, en tono celeste pastel, sin mangas, con falda evasée y un cinturón con hebilla de la misma tela firmado por Oscar de la Renta. Lo combinó con stilettos al tono, aros de perlas y un peinado recogido que marcaba sus delicadas facciones.

Letizia optó por un vestido midi, blanco, de lino japonés, diseño de la casa italiana Mantú, con hombreras y un corsette de algodón que estilizaba aún más su figura. Este vestido lo usó en agosto de 2025 en la clausura del Festival de Cine de Mallorca y esta vez lo combinó con sandalias, clutch y joyas en tono dorado. Luego del photocall y su posado tradicional, ambas mujeres se buscaron para charlar y lo hicieron en inglés.

Alberto de Mónaco y una caminata real en el Jardín Botánico del Palacio de la Zarzuela.

Los Reyes no asistieron a la boda del príncipe Alberto y la exnadadora, celebrada en julio de 2011 en el principado y sólo se han mostrado cerca en grandes eventos internacionales como lo fueron las misas inaugurales de los Papas Francisco y León XIV, en 2013 y 2025, respectivamente.

La razón de esta reunión histórica entre monarcas es que el “8º Foro de los Artistas de Mónaco” supone un apoyo a los artistas locales para integrarlos en la política cultural del Principado. Más de 50 artistas presentan sus obras y sus técnicas plásticas ante Sus Majestades y la exposición se puede visitar en el Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico-CSIC hasta el próximo 13 de junio. Tras el encuentro los príncipes de Mónaco se alojaron en el Hotel Mandarin Oriental Ritz. El encuentro fue una verdadera postal de elegancia