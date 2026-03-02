Dolores Fonzi deslumbró con un look "galáctico" en los premios Goya

Este domingo 1 de marzo, Dolores Fonzi fue una de las grandes protagonistas de la noche en los Premios Goya 2026, no solo por el reconocimiento a la película Belén como ganadora por Mejor Película Iberoamericana, sino también por la potencia estética y simbólica de su aparición sobre el escenario. Dueña de una impronta firme y sofisticada, la actriz y directora subió al recinto con un estilismo que conjugó un diseño tornasolado de estructura rígida -y casi escultórica- junto con naturalidad y carácter.

Dolores Fonzi marcó presencia en los Premios Goya

Los Premios Goya fue el escenario ideal para que Dolores Fonzi no sólo hablara con su voz, sino que también desplegara su impronta con su imponente outfit en la alfombra roja. La artista y directora eligió para la ceremonia un diseño -de industria nacional- de Esteta Studio, creado por Beto Romano, que capturó todas las miradas. La pieza, confeccionada en tafetán de seda tornasolada, desplegaba una paleta vibrante que oscilaba entre violetas, destellos azulados y sutiles reflejos en color fucsia, generando un efecto cambiante bajo las luces del escenario.

Dolores Fonzi en los Premios Goya | Créditos AFP

El vestido se destacó por su silueta rígida y estructurada, con una construcción casi escultórica que realzaba su figura con líneas definidas. El corte cerrado en la zona superior, de cuello alto y mangas largas, aportó una impronta sobria, elegante y llena de glamour, equilibrando la intensidad cromática del diseño. La pieza se ajustaba al cuerpo marcando una silueta estilizada e imponente

Uno de los rasgos más distintivos del vestido “galáctico” de la intérprete fueron las costuras externas visibles y los bordes deshilachados, recursos que rompían con la idea clásica de vestido de gala y le otorgaban una pincelada de rebeldía. Estos detalles, lejos de suavizar la prenda, reforzaban su identidad de autor y subrayaban una estética contemporánea.

Finalmente, aportó un guiño vanguardista y, agregó volumen rígido en la zona de la nuca, simulando un lazo XL. También, se pudo observar una leve transparencia que recorría toda su espalda hasta los pies contraponiendo la rigidez del vestido con la sensualidad de su imagen y la narrativa estética.

Dolores Fonzi en los Premios Goya | Créditos AFP

Make Up y peinado ideal para realzar su look “galáctico”

El estilismo de Dolores Fonzi se completó con un maquillaje en tonos neutros que priorizó la naturalidad sin perder intensidad. Inclinándose por el beauty look, su piel lució luminosa, con acabado satinado, mientras que los ojos fueron definidos con sombras suaves y delineado sutil que enmarcó la mirada sin sobrecargarla. Asimismo, sus labios estuvieron encasillados en una gama nude rosada, equilibrando la fuerza del vestido y aportando armonía al conjunto.

En cuanto al peinado, la protagonista y directora de Belén llevó el pelo recogido en un estilo alto y descontracturado, con bucles sueltos hacia los costados y mechones estratégicamente liberados que enmarcaban el rostro. El flequillo ondulado aportó frescura y un aire romántico, contrastando con la estructura rígida del vestido. De esta manera, logró un balance perfecto entre sofisticación y espontaneidad que la caracteriza.

Dolores Fonzi en los Premios Goya | Instagram

Con esta apuesta estética audaz, Dolores Fonzi no sólo celebró la obtención de la estatuilla a la Mejor Película Iberoamericana, sino que reafirmó su lugar como referente de moda a nivel mundial. En otras palabras, la actriz convirtió la alfombra roja en una declaración de identidad: moderna, comprometida y absolutamente magnética. Los expertos fashionistas celebraron esta iniciativa de manifestarse, también, con la elección de sus prendas; en este caso con un vestido galáctico que no pasó desapercibido en ningún momento.

Créditos: AFP

NB